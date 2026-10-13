Double Fine viert release Thank You Bus Driver met launchtrailer
Nu Double Fine is afgesplitst van Xbox, is het essentieel dat de inmiddels onafhankelijke ontwikkelaar inkomsten gaat genereren. Niet alleen met bestaande games binnen het portfolio, maar ook met gloednieuwe games zoals Thank You Bus Driver!
Kruip in de cabine, sla wat passagiers en kom veilig aan op je bestemming. Thank You Bus Driver geeft jou de sleutels van de bus. Pik je klanten op, houd deze in het gareel en kom veilig (of juist niet) aan bij de laatste halte. Thank You Bus Driver werd begin september aangekondigd en ruim een maand later kunnen we de game al spelen. De game verschijnt namelijk op 14 oktober 2026 voor pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Mooie test om te zien hoe de kosten en baten zich afmeten t.o.v. een groot project.
Maar dit is niet pas sinds gisteren in productie..... Dus onder Microsoft waren ze hier ook al mee bezig. Of begonnen sinds ze wisten dat ze onafhankelijk gingen. Maar dan wisten ze dat dus al een tijdje? Het roept wat vragen op....
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