Double Fine viert release Thank You Bus Driver met launchtrailer

Nu Double Fine is afgesplitst van Xbox, is het essentieel dat de inmiddels onafhankelijke ontwikkelaar inkomsten gaat genereren. Niet alleen met bestaande games binnen het portfolio, maar ook met gloednieuwe games zoals Thank You Bus Driver!

Kruip in de cabine, sla wat passagiers en kom veilig aan op je bestemming. Thank You Bus Driver geeft jou de sleutels van de bus. Pik je klanten op, houd deze in het gareel en kom veilig (of juist niet) aan bij de laatste halte. Thank You Bus Driver werd begin september aangekondigd en ruim een maand later kunnen we de game al spelen. De game verschijnt namelijk op 14 oktober 2026 voor pc.