Bekijk de eerste trailer van Double Fine’s Thank You Bus Driver
Lang hebben we niet hoeven wachten op Double Fine's eerste project sinds de split met Xbox. Thank You Bus Driver verschijnt namelijk spoedig! De game kent een unieke artstyle, een absurd plot en ogenschijnlijk vermakelijke gameplay.
Thank You Bus Driver is een chaotische game waarin we de rol van de lokale buschauffeur aannemen. Hierin dienen we zelf de regels te volgen, maar vooral de passagiers in het gareel te houden. De game kent drie regels: overtreed geen regels, blijf op de route en kom op tijd! Alle drie zijn flink lastig, want regels veranderen met de dag, de chaos op de weg is groot en de tijdsdruk is hoog. Gelukkig kunnen we ongehoorzame passagiers altijd nog uit de bus mieteren en een pets in het gezicht verkopen.
De oplettende kijker ziet in bovenstaande trailer misschien staan dat de game wordt uitgebracht door Double Fine Action Labs. Deze nieuwe divisie binnen Double Fine Productions dient als uitgeverstak voor kleinere indiegames die in een sneller tempo geproduceerd worden. Zo is dat dus ook het geval voor Thank You Bus Driver.
Wanneer Thank You Bus Driver precies verschijnt, is vooralsnog onbekend. De game verschijnt enkel voor pc. Thank You Bus Driver is overigens niet enige waar Double Fine aan werkt. Zo staat er momenteel een Kickstarter live waarin een Stretch Goals Brütal Legend 2 is!
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