Draai warm met de Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok launchtrailer
9 juli 2026 is het zover, dan verschijnt Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok. De grootschalige DLC komt gepaard met nieuwe quests, meer boss fights, een nieuwe solo-modus, summons en meer.
Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok biedt een klassiek JRPG-avontuur, maar dan met een twist. Deze JRPG is namelijk met vier spelers in online co-op te spelen. Hoewel de game al bijna twee jaar uit is, heeft Cygames allesbehalve stilgezeten. Endless Ragnarok fungeert namelijk als grote DLC, waarbij zo'n 25 uur aan storycontent is toegevoegd.
De DLC introduceert onder andere zes nieuwe personages voor het roster, de Conflux-modus, summons, een nieuwe moeilijkheidsgraad en nog veel meer. De solo Conflux-modus biedt een randomized roguelite-ervaring waarin ervaren spelers continu worden uitgedaagd dankzij de onvoorspelbaarheid.
Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok is als bundel met de base game verkrijgbaar voor €59,99. Mocht je de base game al bezitten, of de game spelen via PlayStation Plus Game Catalog, dan is de DLC tevens verkrijgbaar als upgrade voor €29,99. Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok is vanaf 9 juli verkrijgbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Trailer
Granblue Fantasy: Relink-demo nu beschikbaar
De speelbare demo van Granblue Fantasy: Relink is nu beschikbaar op verschillende platformen. De dlc Endless Ragnarok verschijnt 9 juli.3 reacties
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Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok komt naar Switch 2
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Dit ziet er best vet uit eigenlijk, deze gaat wel op m'n wishlist voor de volgende sale haha. Ik heb verder helemaal niks met Granblue Fantasy, maar ik vond de fighting game erg leuk in ieder geval.