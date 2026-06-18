Granblue Fantasy: Relink-demo nu beschikbaar

De speelbare demo van Granblue Fantasy: Relink is vandaag verschenen voor PlayStation 5, PlayStation 4, de Nintendo Switch 2 en op pc. Nieuwkomers kunnen de actie-RPG nu via de PlayStation Store en Nintendo eShop uitproberen voordat de uitbreiding Endless Ragnarok deze zomer verschijnt.

Granblue Fantasy: Relink verscheen oorspronkelijk in 2024 en combineert snelle gevechten met een kleurrijke fantasywereld. Wat precies in de demo zit en of voortgang kan worden meegenomen naar de volledige game, is niet bekendgemaakt. De demo verschijnt in aanloop naar Endless Ragnarok, een grote uitbreiding die op 9 juli wordt uitgebracht. Die voegt onder andere een nieuw verhaal, zes speelbare personages, het Summon-systeem en de hogere Chaos-moeilijkheidsgraad toe.

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De Granblue Fantasy: Relink-demo is nu beschikbaar op de PlayStation 4/5, Nintendo Switch 2 en pc.