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Granblue Fantasy: Relink-demo nu beschikbaar

Door Jolien Mauritsz

De speelbare demo van Granblue Fantasy: Relink is vandaag verschenen voor PlayStation 5, PlayStation 4, de Nintendo Switch 2 en op pc. Nieuwkomers kunnen de actie-RPG nu via de PlayStation Store en Nintendo eShop uitproberen voordat de uitbreiding Endless Ragnarok deze zomer verschijnt.

Granblue Fantasy: Relink verscheen oorspronkelijk in 2024 en combineert snelle gevechten met een kleurrijke fantasywereld. Wat precies in de demo zit en of voortgang kan worden meegenomen naar de volledige game, is niet bekendgemaakt. De demo verschijnt in aanloop naar Endless Ragnarok, een grote uitbreiding die op 9 juli wordt uitgebracht. Die voegt onder andere een nieuw verhaal, zes speelbare personages, het Summon-systeem en de hogere Chaos-moeilijkheidsgraad toe.

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De Granblue Fantasy: Relink-demo is nu beschikbaar op de PlayStation 4/5, Nintendo Switch 2 en pc.

Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 94 reviews 1445 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot Granblue Fantasy: Relink
Granblue Fantasy: Relink

Ontwikkelaar

CyGames

Uitgever

Cygames

Release

1 februari 2024

Platforms

PC
PS4
PS5
NS2
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Reacties
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 weken geleden om 21:25

Bestond deze demo niet al? Ik weet dat er destijds ook al een demo was voor de originele GranBlue Fantasy Relink.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 17:04

Oww even uitproberen op de Switch 2. Ben benieuwd.

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