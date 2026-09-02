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gamescom 2026

Drie klassiekers toegevoegd aan Nintendo Switch Online

Door Simon Verbeke
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De zomer is dan misschien (bijna) afgelopen, toch is er ook goed nieuws. Nintendo heeft het aanbod met klassieke games via Nintendo Switch Online deze maand uitgebreid met maar liefst drie nieuwe titels.

Drie NES-games toegevoegd aan Nintendo Switch Online

De drie gelukkigen zijn ditmaal allen afkomstig van de NES. Het gaat hier concreet om de volgende titels:

  • Ninja Gaiden III™: The Ancient Ship of Doom
  • R.C. PRO-AM® II
  • IKARI WARRIORS

Twee actievolle titels en een snelle racegame om je mee bezig te houden dus! Overigens is hiermee de volledige Ninja Gaiden NES-trilogie beschikbaar via Nintendo Switch Online, want de voorgaande delen werden al eerder aan de dienst toegevoegd. Uiteraard heb je wel een actief NSO-abonnement nodig om deze games op de Switch (2) te kunnen spelen (uitbreidingspakket is voor deze titels niet vereist). Wil je meer weten? Bekijk dan onderstaande video.

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Nintendo voegt regelmatig nieuwe games aan deze dienst toe. Zo kwam Super Mario Sunshine enkele weken geleden nog langs.

Bron: Nintendo
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 18 reviews 334 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl17 Final Form
32 minuten geleden

Waar zijn Star Fox adventures. En Metroid prime 2 echoes 😋

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl15 Community Veteraan
45 minuten geleden

Ik wil The Legend of Zelda Four Swords Adventures 🥺

1
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