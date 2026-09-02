Drie klassiekers toegevoegd aan Nintendo Switch Online

De zomer is dan misschien (bijna) afgelopen, toch is er ook goed nieuws. Nintendo heeft het aanbod met klassieke games via Nintendo Switch Online deze maand uitgebreid met maar liefst drie nieuwe titels.

Drie NES-games toegevoegd aan Nintendo Switch Online

De drie gelukkigen zijn ditmaal allen afkomstig van de NES. Het gaat hier concreet om de volgende titels:

Ninja Gaiden III™: The Ancient Ship of Doom

R.C. PRO-AM® II

IKARI WARRIORS

Twee actievolle titels en een snelle racegame om je mee bezig te houden dus! Overigens is hiermee de volledige Ninja Gaiden NES-trilogie beschikbaar via Nintendo Switch Online, want de voorgaande delen werden al eerder aan de dienst toegevoegd. Uiteraard heb je wel een actief NSO-abonnement nodig om deze games op de Switch (2) te kunnen spelen (uitbreidingspakket is voor deze titels niet vereist). Wil je meer weten? Bekijk dan onderstaande video.

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Nintendo voegt regelmatig nieuwe games aan deze dienst toe. Zo kwam Super Mario Sunshine enkele weken geleden nog langs.