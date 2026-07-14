Dying Light: The Beast komt niet meer naar PS4 en Xbox One
Techland heeft een nare aankondiging voor de spelers die met smart zaten te wachten op Dying Light: The Beast voor de PS4 en Xbox One: die komt niet meer. Dit laat de Poolse ontwikkelaar weten via social media.
Na maanden aan een PlayStation 4- en Xbox One-versie te hebben gewerkt van Dying Light: The Beast, gooit Techland de handdoek in de ring. Er moeten te veel concessies worden gedaan om de game draaiende te krijgen en hierdoor kan de beoogde ervaring niet worden bewerkstelligd. Techland noemt de open-wereld, de visuals en dynamische gameplay in de vorm van combat en mobiliteit als de grootste boosdoeners. De Poolse gamemaker biedt hun excuses aan voor de teleurstelling en geeft logischerwijs geld terug aan de spelers die een pre-order hadden staan voor de PS4- en Xbone-versies.
Dying Light: The Beast is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Ontwikkelaars zouden helemaal niks meer uit moeten brengen voor Xbox One en PS4. Dat remt goede games alleen maar af. Dat zouden ze al 2, 3 jaar niet meer moeten doen.
Ik snap wel dat ze ermee gestopt zijn, op een gegeven moment moet je een bepaald platform ook los laten. We zitten nu ondertussen al zolang in de ps5/XsX era dat er, denk ik, niet eens meer verwacht wordt dat games voor de vorige generatie consoles uitkomen.
Op een Just Dance ofzo na dan, dat zijn van die spellen die makkelijk op alle platformen draaiend te krijgen is, denk ik.
Heel jammer maar totaal te begrijpen. Ze hebben het geprobeerd, en dat is mooi.
Ps3 en Xbox360 dan?
Op een gegeven moment is het ook gewoon mooi geweest natuurlijk.
A for effort!
Vind het nog redelijk sympathiek dat ze het geprobeerd hebben.