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Dying Light: The Beast komt niet meer naar PS4 en Xbox One

Door Bram Noteboom
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Techland heeft een nare aankondiging voor de spelers die met smart zaten te wachten op Dying Light: The Beast voor de PS4 en Xbox One: die komt niet meer. Dit laat de Poolse ontwikkelaar weten via social media.

Na maanden aan een PlayStation 4- en Xbox One-versie te hebben gewerkt van Dying Light: The Beast, gooit Techland de handdoek in de ring. Er moeten te veel concessies worden gedaan om de game draaiende te krijgen en hierdoor kan de beoogde ervaring niet worden bewerkstelligd. Techland noemt de open-wereld, de visuals en dynamische gameplay in de vorm van combat en mobiliteit als de grootste boosdoeners. De Poolse gamemaker biedt hun excuses aan voor de teleurstelling en geeft logischerwijs geld terug aan de spelers die een pre-order hadden staan voor de PS4- en Xbone-versies.

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Dying Light: The Beast is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Techland
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5143 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Dying Light: The Beast
Dying Light: The Beast

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

Techland

Uitgever

Techland

Release

18 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
25 minuten geleden

Ontwikkelaars zouden helemaal niks meer uit moeten brengen voor Xbox One en PS4. Dat remt goede games alleen maar af. Dat zouden ze al 2, 3 jaar niet meer moeten doen.

0
Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
2 uur geleden

Ik snap wel dat ze ermee gestopt zijn, op een gegeven moment moet je een bepaald platform ook los laten. We zitten nu ondertussen al zolang in de ps5/XsX era dat er, denk ik, niet eens meer verwacht wordt dat games voor de vorige generatie consoles uitkomen.
Op een Just Dance ofzo na dan, dat zijn van die spellen die makkelijk op alle platformen draaiend te krijgen is, denk ik.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Heel jammer maar totaal te begrijpen. Ze hebben het geprobeerd, en dat is mooi.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Ps3 en Xbox360 dan?

0
Avatar Patientzero
Patientzero
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Op een gegeven moment is het ook gewoon mooi geweest natuurlijk.

0
Avatar GWO
GWO
lvl4 Reply Goblin
4 uur geleden

A for effort!
Vind het nog redelijk sympathiek dat ze het geprobeerd hebben.

1
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