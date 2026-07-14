Dying Light: The Beast komt niet meer naar PS4 en Xbox One

Techland heeft een nare aankondiging voor de spelers die met smart zaten te wachten op Dying Light: The Beast voor de PS4 en Xbox One: die komt niet meer. Dit laat de Poolse ontwikkelaar weten via social media.

Na maanden aan een PlayStation 4- en Xbox One-versie te hebben gewerkt van Dying Light: The Beast, gooit Techland de handdoek in de ring. Er moeten te veel concessies worden gedaan om de game draaiende te krijgen en hierdoor kan de beoogde ervaring niet worden bewerkstelligd. Techland noemt de open-wereld, de visuals en dynamische gameplay in de vorm van combat en mobiliteit als de grootste boosdoeners. De Poolse gamemaker biedt hun excuses aan voor de teleurstelling en geeft logischerwijs geld terug aan de spelers die een pre-order hadden staan voor de PS4- en Xbone-versies.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

Dying Light: The Beast is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.