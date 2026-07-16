Early Access releasedatum en voice-cast van Emberville onthuld

Ontwikkelaar Cygnus Cross heeft in samenwerking met IGN de Early Access-releasedatum van de felbegeerde indiegame Emberville onthuld. Daarnaast wordt wederom de rijke cast van de titel benadrukt.

Om te beginnen is het misschien goed om uit te leggen waarom Emberville een Early Access-release wordt. Volgens Cygnus Cross heeft de game een 'ontwikkelingsrichting die flexibel blijft en openstaat voor evolutie'. Ze benoemen de community als een kernpillaar voor het ontwerp en ze hopen dan ook waardevolle feedback te kunnen putten uit de spelers die vroegtijdig met Emberville aan de slag gaan. Met grote namen, zoals Doug Cockle (The Witcher), Alex Jordan (Cyberpunk 2077) en Jane Perry (Returnal, Baldur's Gate 3) hebben de fanatiekelingen van het eerste uur in ieder geval iets om naar uit te kijken.

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Emberville is beschikbaar vanaf 27 oktober 2026 via Steam Early Access.