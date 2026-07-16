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Early Access releasedatum en voice-cast van Emberville onthuld

Door Bram Noteboom
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Ontwikkelaar Cygnus Cross heeft in samenwerking met IGN de Early Access-releasedatum van de felbegeerde indiegame Emberville onthuld. Daarnaast wordt wederom de rijke cast van de titel benadrukt.

Om te beginnen is het misschien goed om uit te leggen waarom Emberville een Early Access-release wordt. Volgens Cygnus Cross heeft de game een 'ontwikkelingsrichting die flexibel blijft en openstaat voor evolutie'. Ze benoemen de community als een kernpillaar voor het ontwerp en ze hopen dan ook waardevolle feedback te kunnen putten uit de spelers die vroegtijdig met Emberville aan de slag gaan. Met grote namen, zoals Doug Cockle (The Witcher), Alex Jordan (Cyberpunk 2077) en Jane Perry (Returnal, Baldur's Gate 3) hebben de fanatiekelingen van het eerste uur in ieder geval iets om naar uit te kijken.

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Emberville is beschikbaar vanaf 27 oktober 2026 via Steam Early Access.

Bron: IGN / Cygnus Cross
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5153 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Emberville
Emberville

Ontwikkelaar

Cygnus Cross

Uitgever

Cygnus Cross

Release

27 oktober 2026

Platforms

PC
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Reacties
Avatar JJ90
JJ90
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden

De game die als een soort Diablo meets Stardew Valley wordt bestempeld. Sinds de eerste onthulling heb ik em al op mijn Steam wishlist staan. Ben erg benieuwd!

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