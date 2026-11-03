Eiji Aonuma liet fasttravel uit Zelda: Ocarina of Time verwijderen
Als het aan Eiji Aonuma, producent van de The Legend of Zelda-serie, had gelegen, dan hadden we in de aankomende The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Switch 2 meer fasttravelpunten gekregen. Sterker nog, de functie is getest, maar werd uiteindelijk weer verwijderd.
In een uitgebreide 'Ask the Developer' van Nintendo geven meerdere betrokkenen antwoorden op prangende vragen over de aankomende remake. Een van die vragen gaat over het fasttravelen in de game. Aonuma geeft aan dat tijdens de ontwikkeling is geëxperimenteerd met fasttravelpunten, dit omdat spelers vroegah non-stop door Hyrule Field moesten rollen om het maar sneller te laten gaan.
Aonuma en het ontwikkelteam kwamen echter terug op de nieuwe feature. Tijdens het testen van de functionaliteit merkten ze namelijk al snel dat het gevoel van ontdekking verloren ging. Spelers stuitten niet langer op kleine details in de wereld en het "wait, what's this"-gevoel verdween steeds verder naar de achtergrond. Iets wat afbreuk deed aan de game-ervaring. Dat heeft ertoe geleid dat de functie verwijderd werd, waardoor The Legend of Zelda: Ocarina of Time dus geen fasttravelopties kent (op de Ocarina-warps na).
De blogpost vervolgt met wat meer informatie over de gekozen artstyle. Hierbij geeft Aya Shida, art director, aan dat er vroeg in de developmentcyclus termen als 'poppenshow' en 'het analoge gevoel van films met praktische effecten' werden gebruikt voor de visuele stijl. Hoewel de remake niet daadwerkelijk op een poppenshow lijkt, hebben deze inspiratiebronnen bijgedragen aan een stijl die volledig eigen is.
Baal jij dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time niet meer fasttravelpunten heeft? Laat het weten in de comments. The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.
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Kijk als je snel naar de water tempel wil gaan en dan terug naar de fire tempel is het spelen op je Ocarina goed maar echt veel fasttravel gebeuren? Nee bedankt. Dat doet denk ik wel afbreuk aan het geheel.
In t origineel niet echt een fasttravel gemist, die uil die me oppakte 1x was n foutje en een best nare maar grappige ook.
Verder fluitend naar de tempels was goed genoeg.
Goed dat ze het er niet in gedaan hebben.
Wat je al aangeeft het gevoel van ontdekken gaat dan weg.
Begreep dat je in deze versie ook al sneller kunt lopen met een ren knop dus dan gaat het lopen ook mooi al wat sneller.
Heb vroeger nooit een fast travel optie gemist in deze game dus voor mij is de noodzaak niet aanwezig om het wel in de remake te stoppen. Dus helemaal prima dat het er niet in zit.
Beetje rennen, paardrijden en een deuntje spelen op de fluit zijn prima manieren om je te verplaatsen in de game.
Ik ben blij dat ze dat er weer uitgehaald hebben, want de wereld is niet groot genoeg voor nog een fast travel methode. Je kunt al fast travelen via de Ocarina melodiën en ook kun je Epona gebruiken om sneller ergens te komen. Nog een fast travel methode had het ontdekken zowat compleet geminimaliseerd.
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