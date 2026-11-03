Eiji Aonuma liet fasttravel uit Zelda: Ocarina of Time verwijderen

Als het aan Eiji Aonuma, producent van de The Legend of Zelda-serie, had gelegen, dan hadden we in de aankomende The Legend of Zelda: Ocarina of Time voor Switch 2 meer fasttravelpunten gekregen. Sterker nog, de functie is getest, maar werd uiteindelijk weer verwijderd.

In een uitgebreide 'Ask the Developer' van Nintendo geven meerdere betrokkenen antwoorden op prangende vragen over de aankomende remake. Een van die vragen gaat over het fasttravelen in de game. Aonuma geeft aan dat tijdens de ontwikkeling is geëxperimenteerd met fasttravelpunten, dit omdat spelers vroegah non-stop door Hyrule Field moesten rollen om het maar sneller te laten gaan.

Aonuma en het ontwikkelteam kwamen echter terug op de nieuwe feature. Tijdens het testen van de functionaliteit merkten ze namelijk al snel dat het gevoel van ontdekking verloren ging. Spelers stuitten niet langer op kleine details in de wereld en het "wait, what's this"-gevoel verdween steeds verder naar de achtergrond. Iets wat afbreuk deed aan de game-ervaring. Dat heeft ertoe geleid dat de functie verwijderd werd, waardoor The Legend of Zelda: Ocarina of Time dus geen fasttravelopties kent (op de Ocarina-warps na).

De blogpost vervolgt met wat meer informatie over de gekozen artstyle. Hierbij geeft Aya Shida, art director, aan dat er vroeg in de developmentcyclus termen als 'poppenshow' en 'het analoge gevoel van films met praktische effecten' werden gebruikt voor de visuele stijl. Hoewel de remake niet daadwerkelijk op een poppenshow lijkt, hebben deze inspiratiebronnen bijgedragen aan een stijl die volledig eigen is.

Baal jij dat The Legend of Zelda: Ocarina of Time niet meer fasttravelpunten heeft? Laat het weten in de comments. The Legend of Zelda: Ocarina of Time verschijnt op 5 november 2026 exclusief voor Nintendo Switch 2.