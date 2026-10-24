Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Epic Games organiseert AI-gamejam met steun tot 50.000 dollar

Door Jolien Mauritsz
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Epic Games heeft de 2026 Epic AI MegaJam aangekondigd. Tijdens deze vierdaagse wedstrijd krijgen ontwikkelaars de uitdaging om met behulp van Unreal Engine of Unreal Editor for Fortnite (UEFN) een speelbare game te maken. Daarbij mogen deelnemers zoveel AI-agents inzetten als ze willen.

De wedstrijd vindt plaats van 12 tot en met 15 november en staat open voor solo-ontwikkelaars en teams van maximaal vijf personen. Deelnemers mogen verschillende AI-tools gebruiken, bijvoorbeeld voor het programmeren van gameplay, het genereren van assets of het bedenken van nieuwe mechanics. Opvallend genoeg is het gebruik van AI niet verplicht, ondanks dat de wedstrijd volledig in het teken van de technologie staat.

Er vallen bovendien flinke geldprijzen te verdienen. De beste projecten binnen Unreal Engine, UEFN en de studentencategorie ontvangen ieder een hoofdprijs van 7.500 dollar. Daarnaast zijn er kleinere prijzen voor onder meer de beste solo-ontwikkelaar, mooiste visuals en beste mobiele game. Projecten die bijzonder veel indruk maken, kunnen zelfs maximaal 50.000 dollar aan aanvullende ontwikkelfinanciering ontvangen om hun game na de wedstrijd verder uit te bouwen.

Megajam graphic 1920x1080 v01

Ontwikkelaars kunnen vanuit huis deelnemen, maar Epic organiseert op 14 en 15 november ook een fysiek evenement in San Francisco. Daar kunnen deelnemers samenwerken met teams van onder meer Google, Anthropic en OpenAI. Het thema van de wedstrijd wordt op 11 november tijdens een livestream onthuld.

Bron: Unreal Engine
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 100 reviews 1506 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar SjoekieNL
SjoekieNL
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

….. zo slecht dit , waarom in hemelsnaam ???
Gebruik gewoon je eigen originele ideeen en skills en laat AI links liggen alsjeblieft .

1
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl11 Commander
5 uur geleden

Hier moeten we niet veel pareltjes van verwachten, neem ik aan?

3
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord