Epic Games organiseert AI-gamejam met steun tot 50.000 dollar

Epic Games heeft de 2026 Epic AI MegaJam aangekondigd. Tijdens deze vierdaagse wedstrijd krijgen ontwikkelaars de uitdaging om met behulp van Unreal Engine of Unreal Editor for Fortnite (UEFN) een speelbare game te maken. Daarbij mogen deelnemers zoveel AI-agents inzetten als ze willen.

De wedstrijd vindt plaats van 12 tot en met 15 november en staat open voor solo-ontwikkelaars en teams van maximaal vijf personen. Deelnemers mogen verschillende AI-tools gebruiken, bijvoorbeeld voor het programmeren van gameplay, het genereren van assets of het bedenken van nieuwe mechanics. Opvallend genoeg is het gebruik van AI niet verplicht, ondanks dat de wedstrijd volledig in het teken van de technologie staat.

Er vallen bovendien flinke geldprijzen te verdienen. De beste projecten binnen Unreal Engine, UEFN en de studentencategorie ontvangen ieder een hoofdprijs van 7.500 dollar. Daarnaast zijn er kleinere prijzen voor onder meer de beste solo-ontwikkelaar, mooiste visuals en beste mobiele game. Projecten die bijzonder veel indruk maken, kunnen zelfs maximaal 50.000 dollar aan aanvullende ontwikkelfinanciering ontvangen om hun game na de wedstrijd verder uit te bouwen.

Ontwikkelaars kunnen vanuit huis deelnemen, maar Epic organiseert op 14 en 15 november ook een fysiek evenement in San Francisco. Daar kunnen deelnemers samenwerken met teams van onder meer Google, Anthropic en OpenAI. Het thema van de wedstrijd wordt op 11 november tijdens een livestream onthuld.