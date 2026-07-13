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Evil Raptor doet een boekje open over Far Far West-updates

Door Bram Noteboom
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De indie-sensatie Far Far West kende een ware bliksemstart via Steam Early Access, maar wat heeft de toekomst in petto voor de co-op FPS? Dat lees je hier. We krijgen namelijk een uitgebreide blogpost van ontwikkelaar Evil Raptor te verwerken.

Om te beginnen wordt de nieuwe factie, genaamd de Zurkers, uitgelicht. Deze aliens worden op een latere datum toegevoegd, om zo de variatie in de vijandelijke line-up te brengen. De teaserafbeelding (zowel thumb als hieronder) laat een voorproefje zien, maar Evil Raptor geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is, voordat de Zurkers in-game verschijnen. Verder worden er nieuwe points-of-interest toegevoegd in de vorm van Lighthouses. Wanneer je deze torens weet te beklimmen, wordt de gehele map voor je vrijgegeven. Over maps gesproken: de Jungle-map wordt verrijkt met nieuwe geheimen en de Hellfire-map is bijna klaar voor de release. Daarnaast is de ontwikkeling begonnen aan een nieuw slagveld gebaseerd op de welbekende Amerikaanse Redwood-bossen. Tot slot laat Evil Raptor weten dat er melee-wapens in de maak zijn, er nieuwe skins naar de game komen, flink wat joker-kaarten aan de collectie worden toegevoegd én er komt een nieuwe magiesoort aan: ijs.

Far Far West update teaser Zurkers

Far Far West is nu beschikbaar voor de pc via Steam Early Access.

Bron: Evil Raptor
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5138 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Far Far West
Far Far West

Ontwikkelaar

Evil Raptor

Uitgever

Fireshine Games

Release

28 april 2026

Platforms

PC
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