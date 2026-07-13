Evil Raptor doet een boekje open over Far Far West-updates

De indie-sensatie Far Far West kende een ware bliksemstart via Steam Early Access, maar wat heeft de toekomst in petto voor de co-op FPS? Dat lees je hier. We krijgen namelijk een uitgebreide blogpost van ontwikkelaar Evil Raptor te verwerken.

Om te beginnen wordt de nieuwe factie, genaamd de Zurkers, uitgelicht. Deze aliens worden op een latere datum toegevoegd, om zo de variatie in de vijandelijke line-up te brengen. De teaserafbeelding (zowel thumb als hieronder) laat een voorproefje zien, maar Evil Raptor geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is, voordat de Zurkers in-game verschijnen. Verder worden er nieuwe points-of-interest toegevoegd in de vorm van Lighthouses. Wanneer je deze torens weet te beklimmen, wordt de gehele map voor je vrijgegeven. Over maps gesproken: de Jungle-map wordt verrijkt met nieuwe geheimen en de Hellfire-map is bijna klaar voor de release. Daarnaast is de ontwikkeling begonnen aan een nieuw slagveld gebaseerd op de welbekende Amerikaanse Redwood-bossen. Tot slot laat Evil Raptor weten dat er melee-wapens in de maak zijn, er nieuwe skins naar de game komen, flink wat joker-kaarten aan de collectie worden toegevoegd én er komt een nieuwe magiesoort aan: ijs.

Far Far West is nu beschikbaar voor de pc via Steam Early Access.