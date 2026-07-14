Farming Simulator 25 krijgt uitbreiding Beans & Alpacas

Farming Simulator 25 breidt later dit jaar uit met de nieuwe uitbreiding Beans & Alpacas. De uitbreiding verschijnt op in oktober en voegt een Zuid-Amerikaanse map, koffieplantages, alpaca's, nieuwe machines en extra productieketens toe.

Reis af naar Catuaí

Met Beans & Alpacas reizen spelers af naar Catuaí, een nieuwe regio die is geïnspireerd door Brazilië. Het gebied bestaat uit glooiende heuvels, rode grond, dichte begroeiing en een rivier die door het landschap slingert. Langs de oevers staan paalwoningen en ook de dorpen, winkels en boerderijen sluiten aan bij de Zuid-Amerikaanse sfeer. De uitbreiding introduceert een andere manier van landbouw, waarbij koffie een centrale rol speelt. Koffiebonen worden in september geplant en de oogst volgt in mei. Omdat Catuaí op het zuidelijk halfrond ligt, wijkt de gewaskalender af van de bestaande maps in Farming Simulator 25. Dat vraagt om een andere planning tijdens het spelen.

Nieuwe dieren en gewassen

Naast nieuwe gewassen verschijnen ook nieuwe dieren op de boerderij. Alpaca's leveren wol nadat je ze hebt geschoren en je kunt ze aan een lijn uitlaten om hun welzijn te verbeteren. Ook Brahman-runderen maken hun debuut. De uitbreiding voegt daarnaast nieuwe productieketens toe, zodat de opbrengsten van gewassen en dieren verder verwerkt kunnen worden. Wie graag bouwt, krijgt bovendien toegang tot een groot aantal nieuwe gebouwen, decoraties en zes huizen met volledig uitgewerkte interieurs. Tijdens het aanpassen van het landschap kunnen spelers zelfs dinosaurusbotten vinden, die verzameld worden in een onderzoekscentrum dat eerst gebouwd moet worden.

Nieuwe landbouwmachines

Ook liefhebbers van landbouwmachines krijgen nieuwe opties. Beans & Alpacas bevat meer dan 25 voertuigen en werktuigen van merken als Case IH, Ford, John Deere, KUHN, Mercedes-Benz Trucks, New Holland, Oxbo, Stara en Valtra. Ook Colombo Industries maakt zijn debuut in de serie met machines die zijn afgestemd op de nieuwe regio. Verder bevat de uitbreiding verbeterde animaties, nieuwe effecten voor grondbewerkingsmachines en extra details voor werkzaamheden op het veld.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Farming Simulator 25: Beans & Alpacas verschijnt op 27 oktober. De uitbreiding is nu al los of als onderdeel van een combi-editie met de basisgame te reserveren.