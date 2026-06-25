Ook op de boerderij gaat het wel eens goed mis. Download nu het gratis Emergency Pack voor Farming Simulator 25 en loop mee met de brandweer.

Je kan natuurlijk als boer vele problemen oplossen, maar soms heb je hulp nodig van de brandweerlieden. In het gratis Emergency Pack valt er genoeg te beleven. Als er ergens iets in de fik staat, moet je die vlammen snel zien te blussen. Ook na een storm kan er van alles gebeuren, zoals omgevallen bomen die een verkeersongeval veroorzaken. Aan jou om met de kettingzaag de boel vrij te maken. Zet de boel af en bevrijd het arme slachtoffer uit z'n auto die opgevouwen is als een goedkoop blikje bier. Is je dag dan voorbij? Nee, pak de ladder maar erbij en haal een kat uit de boom. Classic.

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Farming Simulator 25 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.