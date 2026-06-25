De brandweer arriveert in Farming Simulator 25's gratis Emergency Pack
Ook op de boerderij gaat het wel eens goed mis. Download nu het gratis Emergency Pack voor Farming Simulator 25 en loop mee met de brandweer.
Je kan natuurlijk als boer vele problemen oplossen, maar soms heb je hulp nodig van de brandweerlieden. In het gratis Emergency Pack valt er genoeg te beleven. Als er ergens iets in de fik staat, moet je die vlammen snel zien te blussen. Ook na een storm kan er van alles gebeuren, zoals omgevallen bomen die een verkeersongeval veroorzaken. Aan jou om met de kettingzaag de boel vrij te maken. Zet de boel af en bevrijd het arme slachtoffer uit z'n auto die opgevouwen is als een goedkoop blikje bier. Is je dag dan voorbij? Nee, pak de ladder maar erbij en haal een kat uit de boom. Classic.
Farming Simulator 25 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Mooi dat gerecycleerde content gratis is. Dit kwam eerder al naar FS22.
PS: de bron in het artikel is voor FS22 en niet FS25.