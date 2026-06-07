Fields of Mistria heeft eindelijk een 1.0 releasedatum
Fields of Mistria krijgt eindelijk zijn volledige release. Ontwikkelaar NPC Studio heeft aangekondigd dat de cozy life sim op 5 augustus 2026 naar versie 1.0 gaat. Daarmee komt er een einde aan de early access-periode en wordt de game speelbaar zoals het oorspronkelijk bedoeld was.
Trouwen, kinderen en meer voortgang
Een van de grootste toevoegingen in versie 1.0 zit bij de inwoners van Mistria. De hartlimiet van NPC’s wordt verhoogd naar tien harten, waardoor spelers relaties verder kunnen uitbouwen.
Ook komen er proposal- en wedding-events voor romanceable NPC’s. Daarna wordt het mogelijk om te trouwen en kinderen te krijgen. Precies het soort feature waar life sim-spelers vaak toch stiekem het meest op zitten te wachten.
Daarnaast wordt de Renown Level cap verhoogd naar 100 en is de Town Repair-verhaallijn volledig af te ronden.
Extra content voor Mistria
Versie 1.0 voegt ook extra dungeon quests en beloningen toe, waardoor spelers meer redenen krijgen om de mijnen en dungeons opnieuw in te duiken. Verder komen er nieuwe requests op het Request Board en worden extra museumsets en beloningen toegevoegd.
Voor spelers die vooral graag hun huis, personage en omgeving aanpassen, zit er ook genoeg in de update. NPC Studio voegt nieuwe meubels, decoratie, cosmetics en mount skins toe. Ook worden er extra skill perks en achievements toegevoegd.
De game krijgt daarnaast een eerste reeks beta-lokalisaties, waaronder Chinees, Frans, Japans, Koreaans, Russisch en Spaans.
Volledige release is niet het eindpunt
Volgens NPC Studio zijn de game en verhaallijnen bij versie 1.0 volledig af te ronden zoals oorspronkelijk gepland. Tegelijk benadrukt de ontwikkelaar dat 1.0 niet het eindpunt is.
Voor spelers die Mistria al vanaf early access volgen, lijkt 5 augustus dus vooral een mooi moment om terug te keren. Of om eindelijk aan dat digitale dorpsleven te beginnen, zonder het gevoel dat je nog op de helft van de features wacht.
Fields of Mistria verlaat 5 augustus de early access-fase op pc.
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
Nice! Dit is één van de games die (hoe terecht of onterecht ook) wordt gezien als de beste Stardew Valley kloons. De Early Access reviews waren destijds al overweldigend positief op Steam, deze wil ik zeker gaan proberen. Dergelijke cozy games zijn van tijd tot tijd altijd erg leuk!