Fields of Mistria is nu officieel uit Early Access

Fields of Mistria is officieel uit Early Access. De cozy farming sim heeft zijn 1.0-update gekregen en viert de volledige release met een flinke lading nieuwe content, waaronder huwelijk, kinderen en de afronding van de Town Repair Questline.

Met update 1.0 kunnen spelers hun leven in Mistria verder uitbouwen dan ooit. NPC’s hebben nu een hartlevel-cap van 10, er zijn proposal-events toegevoegd en spelers kunnen trouwen. Na het huwelijk komt ook gezinsuitbreiding in beeld, want kinderen zijn nu onderdeel van de game. De komst van versie 1.0 werd eerder al aangekondigd, maar nu is het moment dus echt daar. Spelers kunnen de Town Repair Questline volledig afronden, de Town Renown Cap verhogen naar 100 en het museum eindelijk compleet maken. Bestaande saves krijgen bovendien automatisch Steam Achievements met terugwerkende kracht

Daarnaast brengt de update nieuwe quests, requests, perks, meubels, cosmetics en een Big Chicken mount met zich mee. Ook de Saturday Market wordt uitgebreid met Stillwell en Zorel. Via Zorel kunnen spelers onder meer Crystal Resonators en Song Crystals krijgen, waarmee de muziek op de boerderij en in huis aangepast kan worden. De 1.0-update bevat ook meerdere verbeteringen op technisch vlak. De prestaties zijn aangepakt, het VRAM-gebruik is flink verlaagd en er zijn nieuwe grafische instellingen toegevoegd, waaronder brightness- en saturation-sliders. Verder zijn er beta-localisaties toegevoegd voor zeven talen.

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Fields of Mistria is nu beschikbaar op pc.