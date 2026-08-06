Fields of Mistria is nu officieel uit Early Access
Fields of Mistria is officieel uit Early Access. De cozy farming sim heeft zijn 1.0-update gekregen en viert de volledige release met een flinke lading nieuwe content, waaronder huwelijk, kinderen en de afronding van de Town Repair Questline.
Met update 1.0 kunnen spelers hun leven in Mistria verder uitbouwen dan ooit. NPC’s hebben nu een hartlevel-cap van 10, er zijn proposal-events toegevoegd en spelers kunnen trouwen. Na het huwelijk komt ook gezinsuitbreiding in beeld, want kinderen zijn nu onderdeel van de game. De komst van versie 1.0 werd eerder al aangekondigd, maar nu is het moment dus echt daar. Spelers kunnen de Town Repair Questline volledig afronden, de Town Renown Cap verhogen naar 100 en het museum eindelijk compleet maken. Bestaande saves krijgen bovendien automatisch Steam Achievements met terugwerkende kracht
Daarnaast brengt de update nieuwe quests, requests, perks, meubels, cosmetics en een Big Chicken mount met zich mee. Ook de Saturday Market wordt uitgebreid met Stillwell en Zorel. Via Zorel kunnen spelers onder meer Crystal Resonators en Song Crystals krijgen, waarmee de muziek op de boerderij en in huis aangepast kan worden. De 1.0-update bevat ook meerdere verbeteringen op technisch vlak. De prestaties zijn aangepakt, het VRAM-gebruik is flink verlaagd en er zijn nieuwe grafische instellingen toegevoegd, waaronder brightness- en saturation-sliders. Verder zijn er beta-localisaties toegevoegd voor zeven talen.
Fields of Mistria is nu beschikbaar op pc.
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
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Lijkt me een ideale Steam Deck-game (blijkbaar ook 1 van de meest gespeelde op Steam Deck). Ben nu sinds gisteren begonnen aan Starsand Island, maar Fields of Mistria heb ik al een tijdje op het oog. De artstyle ziet er schitterend uit en roept meteen wat nostalgie op.
Haha, gelukkig ben ik hier anoniem op Gameliner, anders zou ik als volwassen vent compleet door de mand vallen. Ik heb deze "Stardew‑maar‑dan‑nog‑schattiger" game gisteren meteen gekocht. Stond al eeuwen op mijn verlanglijst sinds de Early Access versie, ook vanwege de enorm goede ontvangst op Steam. Ik heb echt een zwak voor zulke kneiterchille cozy games, perfect om mijn hoofd leeg te maken na een drukke werkdag. Dat het er nog meer kiddy uitziet? Alleen maar winst. Ik ben er helemaal klaar voor. 🚜🌽
En eh… ik speel natuurlijk ook hypermacho games hoor. Zoals Battlefield 6. Met geluiden als PEW PEW en KABOOM. 🔫🧨 Heel stoer en volwassen... Absoluut niet onzeker over mijn liefde voor schattige boerderijspelletjes.