Film Pokémon: Wild Card verschijnt 2027 en draait om TCG

The Pokémon Company heeft een teaser voor de gloednieuwe film Pokémon: Wild Card gedropt. In de film beleven we het verhaal van een TCG-speler!

Heel veel laat The Pokémon Company helaas nog niet los over Pokémon: Wild Card. In de teasertrailer voor de film zien we een ietwat dodgy personage met een flink deck voor z'n neus. De animatie vertelt het verhaal van een Pokémon TCG-speler en een mysterieuze Mimikyu. Dat zijn vooralsnog helaas de details waar we het mee moeten doen. Wie gaat de grote vijand zijn? Geen idee, maar als de film ietwat realistisch is, zal het wel een scalper zijn.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Pokémon: Wild Card verschijnt in 2027.