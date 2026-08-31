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gamescom 2026

Film Pokémon: Wild Card verschijnt 2027 en draait om TCG

Door Rudy Wijnberg
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The Pokémon Company heeft een teaser voor de gloednieuwe film Pokémon: Wild Card gedropt. In de film beleven we het verhaal van een TCG-speler!

Heel veel laat The Pokémon Company helaas nog niet los over Pokémon: Wild Card. In de teasertrailer voor de film zien we een ietwat dodgy personage met een flink deck voor z'n neus. De animatie vertelt het verhaal van een Pokémon TCG-speler en een mysterieuze Mimikyu. Dat zijn vooralsnog helaas de details waar we het mee moeten doen. Wie gaat de grote vijand zijn? Geen idee, maar als de film ietwat realistisch is, zal het wel een scalper zijn.

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Pokémon: Wild Card verschijnt in 2027.

Bron: The Pokémon Company
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2469 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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