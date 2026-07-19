Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer nu te spelen op Switch 2

Naar de sportschool gaan is geen vereiste meer als je een Nintendo Switch 2 in huis hebt. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer valt er namelijk nu op te spelen.

We hebben nog een aantal weken zomer, dus tijd om te werken aan dat goddelijke lichaam van je, zodat je helemaal 'summer ready' bent...voor volgend jaar. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer is de meest recente toevoeging aan de franchise, die oorspronkelijk kwam te verschijnen in december 2024 voor de originele Nintendo Switch. Nu is de sportgame beschikbaar op de Nintendo Switch 2 en deze port brengt natuurlijk de nodige performance-verbeteringen en additionele content in de vorm van de rappe Boost Up Mode, Advanced Scoring Mode, CameraPlay en GameShare. Daarnaast lanceert Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer met een upgrade-pack voor de spelers die de game al bezitten op de Nintendo Switch.

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Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer is nu beschikbaar voor beide Nintendo Switch-consoles.