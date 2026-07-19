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Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer nu te spelen op Switch 2

Door Bram Noteboom
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Naar de sportschool gaan is geen vereiste meer als je een Nintendo Switch 2 in huis hebt. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer valt er namelijk nu op te spelen.

We hebben nog een aantal weken zomer, dus tijd om te werken aan dat goddelijke lichaam van je, zodat je helemaal 'summer ready' bent...voor volgend jaar. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer is de meest recente toevoeging aan de franchise, die oorspronkelijk kwam te verschijnen in december 2024 voor de originele Nintendo Switch. Nu is de sportgame beschikbaar op de Nintendo Switch 2 en deze port brengt natuurlijk de nodige performance-verbeteringen en additionele content in de vorm van de rappe Boost Up Mode, Advanced Scoring Mode, CameraPlay en GameShare. Daarnaast lanceert Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer met een upgrade-pack voor de spelers die de game al bezitten op de Nintendo Switch.

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Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer is nu beschikbaar voor beide Nintendo Switch-consoles.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5168 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer
Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 december 2024

Platforms

NSW
NS2
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