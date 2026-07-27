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Formula Legends Deluxe Edition biedt complete race-ervaring

Door Rudy Wijnberg
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Heb jij Formula Legends van het Italiaanse 3DClouds gemist? Dan is dit je kans om de game in al zijn glorie te ervaren. Formula Legends Deluxe Edition bundelt namelijk alle DLC, zodat je de meest complete Formule 1-ervaring voorgeschoteld krijgt.

In mijn Formula Legends-review prijs ik de game om wat hij is. De ietwat kneuterige Formule 1-game met bobbleheads biedt namelijk een mooie mix tussen simracing en een arcade-ervaring. De game is na release echter flink geüpdatet. Niet alleen met patches, maar ook met de nodige DLC. In Formula Legends Deluxe Edition krijgen we naast de base game direct toegang tot diverse uitbreidingen, waaronder het Early 2010's Season Pack, de 2026 Update, Formula E, Iconic Tracks en Historic Tracks.

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Formula Legends Deluxe Edition kent een adviesprijs van €39,99 en is beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

Bron: 3DClouds
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 343 reviews 2181 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Formula Legends
Formula Legends

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

3DClouds.it

Uitgever

3DClouds

Release

18 september 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
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