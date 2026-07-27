Formula Legends Deluxe Edition biedt complete race-ervaring

Heb jij Formula Legends van het Italiaanse 3DClouds gemist? Dan is dit je kans om de game in al zijn glorie te ervaren. Formula Legends Deluxe Edition bundelt namelijk alle DLC, zodat je de meest complete Formule 1-ervaring voorgeschoteld krijgt.

In mijn Formula Legends-review prijs ik de game om wat hij is. De ietwat kneuterige Formule 1-game met bobbleheads biedt namelijk een mooie mix tussen simracing en een arcade-ervaring. De game is na release echter flink geüpdatet. Niet alleen met patches, maar ook met de nodige DLC. In Formula Legends Deluxe Edition krijgen we naast de base game direct toegang tot diverse uitbreidingen, waaronder het Early 2010's Season Pack, de 2026 Update, Formula E, Iconic Tracks en Historic Tracks.

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Formula Legends Deluxe Edition kent een adviesprijs van €39,99 en is beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.