Franse president Macron plant nieuw gamefestival

Wat je mening over de Fransen ook mag zijn; je kunt niet ontkennen dat ze een grote impact op kunst en cultuur hebben gehad. Naast film, schilderkunst en filosofie behoren tegenwoordig ook videogames tot het culturele landschap van Frankrijk, aldus Emmanuel Macron.

Franse studio’s hebben in de loop der jaren ware pareltjes uitgebracht. Denk maar aan Detroit: Become Human, Life is Strange en Clair Obscur: Expedition 33. Over die laatste was de Franse president in het bijzonder te spreken. In een Instagram-post vierde hij de overwinning van Clair Obscur als “Game of the Year” en noemde hij het een overwinning voor zowel Montpellier als Frankrijk. Juist omdat de gamecultuur een groot onderdeel van de Franse identiteit is geworden, kondigde Macron tijdens de Sommet Lumière en op X aan dat er een nieuw internationaal gamefestival wordt gepland dat creatie, innovatie, games en de industrie viert.

Het internet zou het internet echter niet zijn als er geen forse kritiek op deze aankondiging werd geuit. Mensen verwijten Macron dat het festival als een afleiding van de daadwerkelijke problemen van de Franse bevolking fungeert en noemen hem hypocriet omdat hij een tijd geleden een verbod op sociale media voor jongeren onder de vijftien jaar wilde invoeren, maar nu games als cultureel erfgoed prijst. Wat deze twee zaken precies met elkaar te maken hebben, is echter niet helemaal duidelijk.

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Wat denk jij? Is dit een brood-en-spelenmoment of wordt het tijd dat regeringen de culturele impact van videogames eindelijk erkennen?