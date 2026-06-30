Gameplaytrailer Turok: Origins toont prehistorisch geweld

Saber Interactive laat met een korte maar krachtige gameplaytrailer zien dat de prehistorische shooter Turok: Origins nog steeds in 2026 uitkomt.

De 'Dino Hunter' franchise keert terug, al kun je deze reptielachtige aliens nog maar moeilijk classificeren als dinosauriërs. Echter, laten we ze voor het gemak even zo noemen. De trailer heeft namelijk behoorlijk wat grote hagedissen in de aanbieding: de een lijkt meer op een mens, de ander weer op een raptor. De doelstelling blijft echter hetzelfde: neem het op tegen deze bloeddorstige monsters en gebruik je arsenaal aan futuristische wapens om jezelf te verdedigen. De trailer hieronder geeft een kort maar duidelijk overzicht van de gameplay-loop. Daarnaast blijft Saber Interactive volhouden: de Turok: Origins komt nog dit jaar te verschijnen.

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Turok: Origins is beschikbaar aan het einde van 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.