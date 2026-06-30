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Gameplaytrailer Turok: Origins toont prehistorisch geweld

Door Bram Noteboom

Saber Interactive laat met een korte maar krachtige gameplaytrailer zien dat de prehistorische shooter Turok: Origins nog steeds in 2026 uitkomt.

De 'Dino Hunter' franchise keert terug, al kun je deze reptielachtige aliens nog maar moeilijk classificeren als dinosauriërs. Echter, laten we ze voor het gemak even zo noemen. De trailer heeft namelijk behoorlijk wat grote hagedissen in de aanbieding: de een lijkt meer op een mens, de ander weer op een raptor. De doelstelling blijft echter hetzelfde: neem het op tegen deze bloeddorstige monsters en gebruik je arsenaal aan futuristische wapens om jezelf te verdedigen. De trailer hieronder geeft een kort maar duidelijk overzicht van de gameplay-loop. Daarnaast blijft Saber Interactive volhouden: de Turok: Origins komt nog dit jaar te verschijnen.

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Turok: Origins is beschikbaar aan het einde van 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Saber Interactive
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Turok: Origins
Turok: Origins

Ontwikkelaar

Saber Interactive

Uitgever

Saber Interactive

Release

Q4 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl9 NPC 2.0
5 dagen geleden om 16:45

Heb wel zin in deze game. Dino's zijn sowieso wel weer een trend in video-games is mijn gevoel. Prima ontwikkeling 😉

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