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Geannuleerde Age of Empires III-DLC The Baltic Powers keert terug

Door Bram Noteboom
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Een bijzonder fijn nieuwtje voor de Age of Empires-fans onder ons. De destijds geannuleerde The Baltic Powers-DLC voor Age of Empires III keert terug.

Tijd voor een (recente) geschiedenisles. Oorspronkelijk werd The Baltic Powers-DLC in januari 2025 in de ijskast gezet, omdat ontwikkelaar World's Edge simpelweg niet de mankracht had om er iets moois van te maken. Ze gaven aan dat de uitbreiding te vroeg was aangekondigd en wegens de andere verantwoordelijkheden binnen de studio voor Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires IV en Age of Mythology: Retold werd de expansie geannuleerd. Dood en begraven, maar ze hebben de schep gevonden.

Age of Empires III: Definitive Edition - The Baltic Powers komt op 10 september 2026 te verschijnen. Vanaf gisteren kan je tot en met 6 augustus 2026 aansluiten bij de open bèta van de DLC. The Baltic Powers voegt twee nieuwe beschavingen, uitdagingsscenario’s, gamemodi, meer dan 25 maps en meer dan 50 heldenaanpassingen toe. World's Edge sluit echter af met hetgeen wat zij het belangrijkste vinden: de uitbreiding deelt het DNA van Age of Empires III. De nieuwe strategische problemen om op te lossen, nieuwe match-ups om onder de knie te krijgen en nieuwe manieren om de map te overwinnen, moeten allemaal ervoor zorgen dat men terugkeert naar de strategiegame.

The Baltic PowersDLC Age of Empires III

Age of Empires III: Definitive Edition is nu beschikbaar voor de pc.

Bron: World's Edge
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 5217 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Age of Empires III: Definitive Edition
Age of Empires III: Definitive Edition

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

World's Edge

Uitgever

Microsoft Game Studios

Release

15 oktober 2020

Platforms

PC
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Reacties
Avatar RogueSquad
RogueSquad
Gameliner
2 uur geleden

Nice. Het is al even geleden dat Age III een nieuwe DLC heeft gekregen. Ik heb er zin in!

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