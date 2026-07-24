Geannuleerde Age of Empires III-DLC The Baltic Powers keert terug
Een bijzonder fijn nieuwtje voor de Age of Empires-fans onder ons. De destijds geannuleerde The Baltic Powers-DLC voor Age of Empires III keert terug.
Tijd voor een (recente) geschiedenisles. Oorspronkelijk werd The Baltic Powers-DLC in januari 2025 in de ijskast gezet, omdat ontwikkelaar World's Edge simpelweg niet de mankracht had om er iets moois van te maken. Ze gaven aan dat de uitbreiding te vroeg was aangekondigd en wegens de andere verantwoordelijkheden binnen de studio voor Age of Empires II: Definitive Edition, Age of Empires IV en Age of Mythology: Retold werd de expansie geannuleerd. Dood en begraven, maar ze hebben de schep gevonden.
Age of Empires III: Definitive Edition - The Baltic Powers komt op 10 september 2026 te verschijnen. Vanaf gisteren kan je tot en met 6 augustus 2026 aansluiten bij de open bèta van de DLC. The Baltic Powers voegt twee nieuwe beschavingen, uitdagingsscenario’s, gamemodi, meer dan 25 maps en meer dan 50 heldenaanpassingen toe. World's Edge sluit echter af met hetgeen wat zij het belangrijkste vinden: de uitbreiding deelt het DNA van Age of Empires III. De nieuwe strategische problemen om op te lossen, nieuwe match-ups om onder de knie te krijgen en nieuwe manieren om de map te overwinnen, moeten allemaal ervoor zorgen dat men terugkeert naar de strategiegame.
Age of Empires III: Definitive Edition is nu beschikbaar voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Trailer: Nieuwe Age of Empires III: Definitive Edition uitbreiding onthuld
Age of Empires III: Definitive Edition krijgt binnenkort een nieuwe uitbreiding. De uitbreiding heet African Royals.0 reacties
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Review: Age of Empires 3 - is definitief terug Pc
Vijftien jaar na het uitkomen van Age of Empires 3 krijgt de game een Definitive Edition. Maar is die game wel zo 'Definitive'? Delano zocht het voor je...0 reacties
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Trailer: Age of Empires III: Definitive Edition onthuld
Het gerucht bestond natuurlijk al langer, maar nu krijgen we eindelijk de eerste beelden de remaster van Age of Empires III te zien.0 reacties
Nice. Het is al even geleden dat Age III een nieuwe DLC heeft gekregen. Ik heb er zin in!