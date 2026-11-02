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Geannuleerde Portal-prequel F-Stop na twintig jaar speelbaar

Door Rudy Wijnberg
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Meermaals zijn er grote hoeveelheden data gelekt bij Valve. Door deze verschillende datasets te combineren, heeft de community een volledig speelbare prototype van F-Stop weten samen te stellen. F-Stop diende als prequel van Portal, maar werd uiteindelijk door het ontwikkelteam geannuleerd.

Kunnen jullie je de Steam2-leak van afgelopen augustus nog herinneren? De 13 terabytes aan data zijn grondig onderzocht en daar dook Valve-game F-Stop ook in op. Deze prequel van Portal werd ontwikkeld in een drie maanden durend experiment geïnitieerd door Gabe Newell dat in 2007 plaatsvond. Tijdens het project, genaamd Directed Design Experiments, werd Valve opgesplitst in vijf teams, waarbij ieder team een gameconcept moest ontwikkelen. Een van deze resultaten was dus F-Stop, een experiment dat lovend werd ontvangen door Newell, maar uiteindelijk werd geschrapt vanwege feedback van playtesters.

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Afijn, in de Steam2-leak werden veel assets van F-Stop gespot, maar geen broncode. Afgelopen periode heeft een onbekende leaker echter in de Valve Cut Content-Discord de broncode vrijgegeven. Apart, want deze leaker wilde initieel 1.000 dollar ontvangen voor zijn bijdrage. De broncode werd echter zonder betaling geplaatst, en door deze met de eerder gevonden assets te combineren, is de game vrijwel compleet. F-Stop is echter geen exacte kopie van Portal. In de game bestuur je namelijk een experimentele camera van Aperture. Door bepaalde voorwerpen te fotograferen, kunnen deze elders hergebruikt worden om zo bepaalde puzzels op te lossen.

Belangrijk om te noteren is dat de build van F-Stop geen complete game is. Een aantal assets en dialogen ontbreken en daarbij duurt de game slechts één uur. Hoewel het project werd geannuleerd, is niet alles verloren gegaan. Een deel van de mechanics en dialogen is namelijk hergebruikt in Portal 2.

Ga jij F-Stop proberen te spelen? Laat het weten in de comments!

Bron: Kotaku
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 355 reviews 2865 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Portal
Portal

Ontwikkelaar

Valve Software

Uitgever

Valve

Release

9 oktober 2007

Platforms

PC
X360
PS3
Mob
NSW
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Reacties
Avatar Stefan52a
Stefan52a
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

"Door bepaalde voorwerpen te fotograferen, kunnen deze elders hergebruikt worden om zo bepaalde puzzels op te lossen." dus eigenlijk ViewFinder van de PS5, leuk!

Dit lijkt me wel n toffe puzzel game dan, als dit speelbaar is zou ik t wel willen spelen.

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Avatar RJ
RJ
lvl9 NPC 2.0
3 uur geleden

Ik denk niet dat het iets voor mij is. Maar wel mooi hoor dat dat soort dingen gewoon openbaar gemaakt en speelbaar worden. Net als dat nu P.T. geport is naar pc zodat je de echte versie (ps4 pkg bestand) kunt spelen.

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