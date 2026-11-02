Geannuleerde Portal-prequel F-Stop na twintig jaar speelbaar
Meermaals zijn er grote hoeveelheden data gelekt bij Valve. Door deze verschillende datasets te combineren, heeft de community een volledig speelbare prototype van F-Stop weten samen te stellen. F-Stop diende als prequel van Portal, maar werd uiteindelijk door het ontwikkelteam geannuleerd.
Kunnen jullie je de Steam2-leak van afgelopen augustus nog herinneren? De 13 terabytes aan data zijn grondig onderzocht en daar dook Valve-game F-Stop ook in op. Deze prequel van Portal werd ontwikkeld in een drie maanden durend experiment geïnitieerd door Gabe Newell dat in 2007 plaatsvond. Tijdens het project, genaamd Directed Design Experiments, werd Valve opgesplitst in vijf teams, waarbij ieder team een gameconcept moest ontwikkelen. Een van deze resultaten was dus F-Stop, een experiment dat lovend werd ontvangen door Newell, maar uiteindelijk werd geschrapt vanwege feedback van playtesters.
Afijn, in de Steam2-leak werden veel assets van F-Stop gespot, maar geen broncode. Afgelopen periode heeft een onbekende leaker echter in de Valve Cut Content-Discord de broncode vrijgegeven. Apart, want deze leaker wilde initieel 1.000 dollar ontvangen voor zijn bijdrage. De broncode werd echter zonder betaling geplaatst, en door deze met de eerder gevonden assets te combineren, is de game vrijwel compleet. F-Stop is echter geen exacte kopie van Portal. In de game bestuur je namelijk een experimentele camera van Aperture. Door bepaalde voorwerpen te fotograferen, kunnen deze elders hergebruikt worden om zo bepaalde puzzels op te lossen.
Belangrijk om te noteren is dat de build van F-Stop geen complete game is. Een aantal assets en dialogen ontbreken en daarbij duurt de game slechts één uur. Hoewel het project werd geannuleerd, is niet alles verloren gegaan. Een deel van de mechanics en dialogen is namelijk hergebruikt in Portal 2.
Ga jij F-Stop proberen te spelen? Laat het weten in de comments!
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