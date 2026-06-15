Gears of War: E-Day en andere XBOX-games behouden goedkoper prijskaartje
Terwijl de discussies over games die tachtig euro kosten doorwoekeren, prijst XBOX stilletjes de nieuwste producties een tientje goedkoper.
Je ontkomt er niet aan: de gesprekken over games die 80 euro kosten; en in het geval van GTA 6 wordt zelfs een adviesprijs van honderd muntstukken geopperd. Je wordt er als speler niet vrolijk van. Het leven is al duur zat en met zulke prijzen ga je games simpelweg mislopen. Het is daarom opvallend te noemen dat XBOX in Europa niet (meer) meegaat in de malaise. Nee, de first-party output van 2026 (en daarna) blijft haken op de welbekende 69,99 euro. Terwijl in de Verenigde Staten de prijs van 80 dollar de norm is geworden en we in de vorige jaren veel XBOX-releases zagen met een prijskaartje van 79,99 euro, doet Microsoft een stapje terug.
- Forza Horizon 6 - 69,99 euro
- Gears of War: E-Day - 69,99 euro
- Fable - 69,99 euro
Dan heb je daarnaast nog games, zoals Halo: Campaign Evolved (59,99 euro) en Minecraft Dungeons II (29,99 euro) die voor een nog zachter prijsje gaan, maar daarentegen niet worden gezien als typische triple-A releases. Echter, het lijkt voor nu alleen te gaan om uitgaves van XBOX Game Studios. Call of Duty: Modern Warfare 4 gaat bijvoorbeeld wel 'gewoon' 79,99 euro kosten.
Haalt XBOX hier een wit voetje bij de achterban? Of is het simpelweg financieel verantwoordelijker om zoveel mogelijk eenheden te slijten? Laat ons weten wat jij ervan vindt!
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Trailer
The Coalition pompt er een Gears of War E-Day Raven Extract Cinematic uit
De marketingmachine achter Gears of War E-Day knettert harder dan een Lancer op volle toeren, wat blijkt uit de nieuwe Raven Extract Cinematic trailer.10 reacties
-
Poll
Poll: Wat is de beste Xbox Game Studios-franchise?
Xbox Games Showcase wist overtuigend onze vorige poll te winnen. Hoog tijd voor een nieuwe vraag! Wat is volgens jou de beste Xbox Game Studios-franchise?29 reacties
-
Nieuws
Opvallend: XBOX plaatste Gears of War: E-Day-video met PS5-logo
Gears of War: E-Day maakte impact tijdens de XBOX Games Showcase 2026 als een console-exclusieve titel, maar hoe lang geleden is deze beslissing genomen?10 reacties
-
Nieuws
Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution zijn geen 'timed exclusives'
Als het aan XBOX-CEO Asha Sharma en XBOX-CCO Matt Booty ligt, zijn zowel Gears of War: E-Day als Clockwork Revolution permanente XBOX-exclusieve games.34 reacties
Altijd leuk om een bericht te lezen dat niet over een prijsstijging gaat.
Bij mij is 60 echt de grens. Maar vaak wacht ik net zo lang tot een game in de aanbieding is tussen 40 en 50. Met Switch games gebeurt dat nog best vaak als je de sites in de gaten houdt.
Beetje wat Nintendo een paar maanden geleden ook heeft aangekondigd voor hun games.
Goedkoper is een feit, goedkoop is een ander verhaal. De hobby wordt steeds duurder.
Tja, THE ROCK denkt het zal wel, iig prima dat ze het doen.
Wat zijn 't toch gulle jongens en meisjes he, die van miljard bedrijf Microsoft 😉
In het kader van ‘opa vertelt…’: weet nog wel in den beginne dat gamen behoorlijk prijzig was. Kocht ik een Street Fighter voor de SNES voor 120 guldens.
Kan zijn dat mijn geheugen me in steek laat en dat ik het duurder maak omdat ik destijds minder koopkracht had :D
Heb het idee dat we vandaag de dag behoorlijk verwend zijn. Teringveel aanbod en vooral als je niet persé day 1 iets wilt spelen, kun je altijd later mooie fysieke of digitale deals scoren.
Heb inmiddels een backlog van top-titels waarmee ik de komende 20 jaar zoet ben. Tussendoor dan weer een knaller oppikken voor 1-2-3 tientjes waar je dan 50-100u zoet mee bent…prima waar voor je geld!
Snap ook wel met de dikke productie-budgetten en wat we ervoor terugkrijgen dat je een ‘premium’ betaalt als je een game early wilt spelen.
Goed verhaal, lekker kort…
Ik heb nog nooit €80 voor een game betaald en dat zie ik ook niet snel gebeuren. Fysiek zijn de games altijd wel ergens goedkoper.