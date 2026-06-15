Terwijl de discussies over games die tachtig euro kosten doorwoekeren, prijst XBOX stilletjes de nieuwste producties een tientje goedkoper.

Je ontkomt er niet aan: de gesprekken over games die 80 euro kosten; en in het geval van GTA 6 wordt zelfs een adviesprijs van honderd muntstukken geopperd. Je wordt er als speler niet vrolijk van. Het leven is al duur zat en met zulke prijzen ga je games simpelweg mislopen. Het is daarom opvallend te noemen dat XBOX in Europa niet (meer) meegaat in de malaise. Nee, de first-party output van 2026 (en daarna) blijft haken op de welbekende 69,99 euro. Terwijl in de Verenigde Staten de prijs van 80 dollar de norm is geworden en we in de vorige jaren veel XBOX-releases zagen met een prijskaartje van 79,99 euro, doet Microsoft een stapje terug.

Forza Horizon 6 - 69,99 euro

Gears of War: E-Day - 69,99 euro

Fable - 69,99 euro

Dan heb je daarnaast nog games, zoals Halo: Campaign Evolved (59,99 euro) en Minecraft Dungeons II (29,99 euro) die voor een nog zachter prijsje gaan, maar daarentegen niet worden gezien als typische triple-A releases. Echter, het lijkt voor nu alleen te gaan om uitgaves van XBOX Game Studios. Call of Duty: Modern Warfare 4 gaat bijvoorbeeld wel 'gewoon' 79,99 euro kosten.

Haalt XBOX hier een wit voetje bij de achterban? Of is het simpelweg financieel verantwoordelijker om zoveel mogelijk eenheden te slijten? Laat ons weten wat jij ervan vindt!