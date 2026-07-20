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Gerucht: Beelden van Kingdom Hearts Missing Link gelekt

Door Rudy Wijnberg
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Neem dit met een korreltje zout, maar volgens een gebruiker op 4Chan zijn er beelden gelekt van het inmiddels geannuleerde Kingdom Hearts Missing Link. De mobiele game diende als proloog voor het aankomende Kingdom Hearts IV, maar Kingdom Hearts Missing Link werd in 2025 geannuleerd.

In eerste instantie verscheen de cinematic op 4Chan, maar al snel werd de video massaal opgepakt door diverse kanalen. In de Kingdom Hearts Missing Link-video zien we vier haast astronautachtige Keyblade-wielders het opnemen tegen een gigantische Heartless. Eenmaal verslagen, zien we de duisternis wegvallen, waarna de astronauten zich in Quadratum, de realistische stad die we zien in de Kingdom Hearts IV-trailer, lijken te bevinden.

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Uiteraard zou het internet het internet niet zijn zonder de nodige theorieën. Heel veel over Kingdom Hearts Missing Link weten we niet, maar wel is bekend dat de game zou draaien om de wereld Scala ad Caelum, de oorsprong van alle werelden in Kingdom Hearts. Door de militaire manier van bewegen in de video denken gebruikers dat de astronauten soldaten afkomstig uit Scala ad Caelum zijn.

Het kan echter natuurlijk ook één groot verzinsel zijn. AI is immers heer en meester op fora zoals 4Chan en vooralsnog heeft Square Enix geen statement vrijgegeven. Spelers die de gesloten bèta van Kingdom Hearts Missing Link hebben gespeeld, zijn echter stellig. Zo zie je op Reddit uitspraken als: "Dit lijkt in niets op wat ik heb gezien."

Mocht Square Enix reageren op de video, dan werken we dit artikel logischerwijs bij. Wat vinden jullie van bovenstaande cinematic? Laat het weten in de comments!

Bron: 4Chan
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2173 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Kingdom Hearts Missing-Link
Kingdom Hearts Missing-Link

Ontwikkelaar

Square Enix

Uitgever

Square Enix

Release

-

Platforms

Mob
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
13 minuten geleden

Kingdom hearts - The Mass Effect x Crossover

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl8 Achievement Hunter
1 uur geleden

Hij is tenminste wel ziek, als AI dit heeft gemaakt mogen we ons eerder zorgen maken.

0
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