Gerucht: Nieuwe Far Cry-game in ontwikkeling, extraction shooter gecanceld
Insider Gaming komt met een scoop op de proppen. De website die wel vaker Ubisoft-geheimen naar de buitenwereld communiceert, heeft nu een Far Cry-primeur.
Volgens het journalistieke platform is er een nieuwe game in ontwikkeling bij de Ubisoft-ontwikkelaar Vantage Studios. Het zou gaan om het project 'Kodiak', waarin spelers in een open-wereld terechtkomen en zich aan de hand van verhalende elementen en interactieve gameplay-systemen doen gelden. De game is voorbij de conceptfase en gaat nu de productiefase in. Men noemt het een 'zeer ambitieuze onderneming' en de release is nog enkele jaren van ons verwijderd.
Maar onder het mom: je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken, is er ook minder fijn nieuws voor de gamers die met spanning zaten te wachten op de Far Cry-extraction shooter, die door het leven ging onder de codenaam Maverick. Deze titel is geannuleerd, nadat de ontwikkeling alles behalve vlotjes verliep. Wel wordt de kern van de game gebruikt om de nieuwe Far Cry-game vorm te geven.
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Van mij mogen ze van de eerste Far Cry een remake van maken. Die game is mij altijd bij gebleven. Op een tropisch eiland met mutanten, wat wilde je nog meer! Remaken die game!
Hmmmm, ik ben zelf wel een beetje klaar met Far Cry. Met die sekte in de VS vond ik de leukste. Bij de laatste ben ik helaas halverwege afgehaakt. Misschien back to the roots? Terug naar Afrika zoals in deel 2?
Nieuwe Far cry nice!
Altijd lekkere games om doorheen te spelen. Het enige waar ik me flink aan stoor is die ontzettend domme AI van tegenstanders
Hopelijk weer een beetje in stijl van deel 5
Goed zo, zo’n extraction shooter ging hem niet worden.
Ga nou gewoon terug naar de basis, maak een deel 7, stop met die clowneske Saints Row onzin en maak gewoon een kneitergoeie Far Cry. Prima dat je een buddy een keer in kan roepen voor een airstrike, en misschien een sniper erbij. Maar geen krokodillen en honden op wielen, en ook geen wapens die cd’s afschieten en dat soort ongein.
Neem de basis van Far Cry 2, 3 en 4 als uitgangspunt en geef ons een nieuw meesterwerk.