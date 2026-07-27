Insider Gaming komt met een scoop op de proppen. De website die wel vaker Ubisoft-geheimen naar de buitenwereld communiceert, heeft nu een Far Cry-primeur.

Volgens het journalistieke platform is er een nieuwe game in ontwikkeling bij de Ubisoft-ontwikkelaar Vantage Studios. Het zou gaan om het project 'Kodiak', waarin spelers in een open-wereld terechtkomen en zich aan de hand van verhalende elementen en interactieve gameplay-systemen doen gelden. De game is voorbij de conceptfase en gaat nu de productiefase in. Men noemt het een 'zeer ambitieuze onderneming' en de release is nog enkele jaren van ons verwijderd.

Maar onder het mom: je kunt geen omelet maken zonder eieren te breken, is er ook minder fijn nieuws voor de gamers die met spanning zaten te wachten op de Far Cry-extraction shooter, die door het leven ging onder de codenaam Maverick. Deze titel is geannuleerd, nadat de ontwikkeling alles behalve vlotjes verliep. Wel wordt de kern van de game gebruikt om de nieuwe Far Cry-game vorm te geven.

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