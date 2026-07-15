Steve Buscemi sluit zich aan bij cast van Far Cry

Vorig jaar heeft Ubisoft in samenwerking met FX aangekondigd dat er een Far Cry-serie in de maak is. Nu is bekendgemaakt dat ook de legendarische acteur Steve Buscemi zich bij de cast aansluit.

Is een introductie eigenlijk nodig? Nee, maar voor de goede orde doen we het wel: Buscemi is bekend van zijn keigoede acteerwerk in cultklassiekers en kaskrakers zoals Fargo, The Big Lebowski en Reservoir Dogs. Hem een legende noemen is dus zeker niet overdreven.

De Far Cry-serie is gebaseerd op Ubisofts games, maar zal per seizoen (mochten er meer komen) een ander verhaal, een andere setting en een andere cast bevatten. Dit sluit goed aan bij de games, waar deze elementen per deel ook verschillen. Dit roept wel de vraag op wat de serie precies "Far Cry" maakt, gezien de gameplay wegvalt en de serie gebaseerd is op de verhalen, die per deel ook nogal verschillen. De productie zal daar vast iets op verzinnen, maar het maakt het een stuk ingewikkelder dan bij series die zijn geïnspireerd op games als Fallout, waar Vault-Tec en de Wasteland alomtegenwoordig zijn, of je nou in Washington, Boston of LA bent.

FX/Ubisoft

Een releasedatum is nog niet bekend voor de series.