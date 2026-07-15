Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Steve Buscemi sluit zich aan bij cast van Far Cry

Door Hannah Herzberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Vorig jaar heeft Ubisoft in samenwerking met FX aangekondigd dat er een Far Cry-serie in de maak is. Nu is bekendgemaakt dat ook de legendarische acteur Steve Buscemi zich bij de cast aansluit.

Is een introductie eigenlijk nodig? Nee, maar voor de goede orde doen we het wel: Buscemi is bekend van zijn keigoede acteerwerk in cultklassiekers en kaskrakers zoals Fargo, The Big Lebowski en Reservoir Dogs. Hem een legende noemen is dus zeker niet overdreven.

De Far Cry-serie is gebaseerd op Ubisofts games, maar zal per seizoen (mochten er meer komen) een ander verhaal, een andere setting en een andere cast bevatten. Dit sluit goed aan bij de games, waar deze elementen per deel ook verschillen. Dit roept wel de vraag op wat de serie precies "Far Cry" maakt, gezien de gameplay wegvalt en de serie gebaseerd is op de verhalen, die per deel ook nogal verschillen. De productie zal daar vast iets op verzinnen, maar het maakt het een stuk ingewikkelder dan bij series die zijn geïnspireerd op games als Fallout, waar Vault-Tec en de Wasteland alomtegenwoordig zijn, of je nou in Washington, Boston of LA bent.

Steve Buscemi Far CryFX/Ubisoft

Een releasedatum is nog niet bekend voor de series.

Bron: Ubisoft
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 67 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar craftercis
craftercis
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

In welk seizoen zal Giancarlo Esposito te zien zijn :)

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord