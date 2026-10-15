Gerucht: XBOX denkt na over volledige terugkeer van exclusieve games
In een nieuwe enquête die naar XBOX Insiders is gestuurd, vraagt Microsoft naar hun mening over volledige exclusiviteit binnen hun beschikbare games. Dit laat Windows Central weten via een nieuwe publicatie.
Het is al een tijdje een hot topic: wat gaat XBOX doen met hun exclusieve games? Nadat bekend werd gemaakt dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution console-exclusieve titels voor XBOX zouden worden, is het nu simpelweg de vraag 'hoe verder'. XBOX peilt bij de loyale achterban wat zij het liefste zien. In de enquête wordt gevraagd naar hun mening en dit doen ze door een bijzondere stelling voor te schotelen:
Op welk platform zou je dan deze exclusieve content spelen? Koop je er een nieuwe XBOX-console voor, gebruik je de huidige line-up die je al hebt, slinger je de pc aan of skip je deze games in z'n algemeenheid? Je kan veel kanten op, maar het is vooral interessant om te zien dat Microsoft kennelijk bereid is om elke IP exclusief te maken op Call of Duty na. Uiteraard is het ook even de vraag of de enquête daadwerkelijk impact heeft op de toekomstige keuzes van de groene gamegigant.
Hoe zie jij het graag voor je? Laat het vooral weten.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Clive Barker is 'proud as fuck' op Hellraiser: Revival
In een interview met de website Dread Central geeft Clive Barker aan 'proud as fuck' te zijn op Hellraiser: Revival.0 reacties
-
Series
Zie wat op het spel staat in Cyberpunk: Edgerunners 2-trailer
De Netflix-exclusieve serie Cyberpunk: Edgerunners 2 wordt in de schijnwerpers gezet aan de hand van een nieuwe trailer.2 reacties
-
Game review1
Tenebris Somnia review - Zet het 8-bit retro horrorgenre in de lift
Tenebris Somnia tracht ons slapeloze nachten te bezorgen en slaagt daar soort van in. Patrick legt uit hoe in de review.1 reactie
-
Nieuws
Big Walk komt niet naar XBOX wegens politiek gedreven boycot
House House, bekend van Untitled Goose Game, legt in een statement uit waarom Big Walk niet voor de XBOX gaat uitkomen.15 reacties
Met Gears is dat niet bepaald een succesvolle terugkeer naar exclusieve first party games. Het kan ook alleen succesvol zijn als je betaalbare hardware maakt en niet zoals met de Series X een 800 tot 900 euro vraagt.
Microsoft kennelijk bereid is om elke IP exclusief te maken op Call of Duty na. '' Nou ik denk dat de grootste game aller tijden: Minecraft ook niet exclusief gaat worden hoor.
Er is ook geen touw meer aan vast te knopen wat ze daar aan het doen zijn he.
Tsja, niet meer dan logisch dat hier over nagedacht wordt. Sony maakt ook weer exclusieve single-player games en nadat deze zich in de voet hebben geschoten m.b.t. het kappen met fysieke discs is dit het moment om dat te doen.
Ik had eigenlijk al een beetje verwacht dat ze dit met Fable zouden doen.
Video toevoegen
Voeg eerst een video toe.