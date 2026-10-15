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Gerucht: XBOX denkt na over volledige terugkeer van exclusieve games

Door Bram Noteboom
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In een nieuwe enquête die naar XBOX Insiders is gestuurd, vraagt Microsoft naar hun mening over volledige exclusiviteit binnen hun beschikbare games. Dit laat Windows Central weten via een nieuwe publicatie.

Het is al een tijdje een hot topic: wat gaat XBOX doen met hun exclusieve games? Nadat bekend werd gemaakt dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution console-exclusieve titels voor XBOX zouden worden, is het nu simpelweg de vraag 'hoe verder'. XBOX peilt bij de loyale achterban wat zij het liefste zien. In de enquête wordt gevraagd naar hun mening en dit doen ze door een bijzondere stelling voor te schotelen:

Imagine it was announced that all future title releases from every Xbox-developed gaming franchise except Call of Duty will be console-exclusive to Xbox. For Minecraft only, existing titles would no longer be available for purchase on PlayStation or Nintendo consoles, and would not receive any new content updates. However, there is no impact to any of the existing titles or content you already own. Nothing changes on PC in this announcement.
XBOX Survey

Op welk platform zou je dan deze exclusieve content spelen? Koop je er een nieuwe XBOX-console voor, gebruik je de huidige line-up die je al hebt, slinger je de pc aan of skip je deze games in z'n algemeenheid? Je kan veel kanten op, maar het is vooral interessant om te zien dat Microsoft kennelijk bereid is om elke IP exclusief te maken op Call of Duty na. Uiteraard is het ook even de vraag of de enquête daadwerkelijk impact heeft op de toekomstige keuzes van de groene gamegigant.

Xbox Logo opinion

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Bron: Windows Central
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 180 reviews 5682 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
54 minuten geleden

Ik kijk over een jaar wel wat het geworden is 😅.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
55 minuten geleden

Met Gears is dat niet bepaald een succesvolle terugkeer naar exclusieve first party games. Het kan ook alleen succesvol zijn als je betaalbare hardware maakt en niet zoals met de Series X een 800 tot 900 euro vraagt.

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl9 NPC 2.0
58 minuten geleden

Microsoft kennelijk bereid is om elke IP exclusief te maken op Call of Duty na. '' Nou ik denk dat de grootste game aller tijden: Minecraft ook niet exclusief gaat worden hoor.

0
Avatar Dliicious
Dliicious
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Ik wil gewoon één console met alle games en meerdere shops, zoals een pc!

0
Avatar HugMeBratha
HugMeBratha
lvl6 Combo Juggler
1 uur geleden bewerkt

Er is ook geen touw meer aan vast te knopen wat ze daar aan het doen zijn he.

0
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Tsja, niet meer dan logisch dat hier over nagedacht wordt. Sony maakt ook weer exclusieve single-player games en nadat deze zich in de voet hebben geschoten m.b.t. het kappen met fysieke discs is dit het moment om dat te doen.

Ik had eigenlijk al een beetje verwacht dat ze dit met Fable zouden doen.

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Goh dat zou toch eens dom zijn, je moet mensen eerst lokken met goede games voor ze je console willen kopen en dat gaat niet gebeuren omdat de 2000 man met een xsx beloven dat de nieuwe exclusive game top is.

0
Avatar Coola
Coola
lvl16 Legend in the Making
2 uur geleden

Aangezien XBOX het merk is van 180°s verwacht ik niks meer van ze.

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