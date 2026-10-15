Gerucht: XBOX denkt na over volledige terugkeer van exclusieve games

In een nieuwe enquête die naar XBOX Insiders is gestuurd, vraagt Microsoft naar hun mening over volledige exclusiviteit binnen hun beschikbare games. Dit laat Windows Central weten via een nieuwe publicatie.

Het is al een tijdje een hot topic: wat gaat XBOX doen met hun exclusieve games? Nadat bekend werd gemaakt dat Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution console-exclusieve titels voor XBOX zouden worden, is het nu simpelweg de vraag 'hoe verder'. XBOX peilt bij de loyale achterban wat zij het liefste zien. In de enquête wordt gevraagd naar hun mening en dit doen ze door een bijzondere stelling voor te schotelen:

Imagine it was announced that all future title releases from every Xbox-developed gaming franchise except Call of Duty will be console-exclusive to Xbox. For Minecraft only, existing titles would no longer be available for purchase on PlayStation or Nintendo consoles, and would not receive any new content updates. However, there is no impact to any of the existing titles or content you already own. Nothing changes on PC in this announcement. XBOX Survey

Op welk platform zou je dan deze exclusieve content spelen? Koop je er een nieuwe XBOX-console voor, gebruik je de huidige line-up die je al hebt, slinger je de pc aan of skip je deze games in z'n algemeenheid? Je kan veel kanten op, maar het is vooral interessant om te zien dat Microsoft kennelijk bereid is om elke IP exclusief te maken op Call of Duty na. Uiteraard is het ook even de vraag of de enquête daadwerkelijk impact heeft op de toekomstige keuzes van de groene gamegigant.

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