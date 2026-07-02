Godot verbiedt vrijwel alle AI-gegenereerde codebijdragen
De Godot Foundation scherpt zijn bijdragebeleid aan en verbiedt vrijwel alle vormen van generatieve AI bij codebijdragen. De organisatie wil dat bijdragen aan de opensource-engine afkomstig zijn van mensen die hun code begrijpen en daar zelf verantwoordelijkheid voor kunnen nemen.
De Godot Foundation is een Nederlandse non-profitorganisatie die in 2022 werd opgericht om het Godot-project financieel te ondersteunen. Donaties worden onder meer gebruikt om ontwikkelaars en artiesten in te huren, hardware aan te schaffen en webdiensten en evenementen te bekostigen. Daarbij moet Godot gratis en opensource blijven, zodat iedereen met de engine aan de slag kan. Volgens de foundation is het aantal AI-gegenereerde bijdragen de afgelopen tijd flink toegenomen. Daarbij gaat het zowel om autonome AI-agents als om mensen die grotendeels door AI geschreven code indienen. Dat levert volgens Godot extra werk op voor de vrijwilligers die deze pull requests moeten controleren.
Geen vibe coding of autonome AI-agents
In het nieuwe beleid worden autonome AI-agents en zogeheten vibe coding niet toegestaan. Ook het genereren van grote stukken code met AI valt straks buiten de regels. De foundation stelt dat AI geen verantwoordelijkheid kan dragen voor fouten. Ook zouden mensen die zwaar op AI leunen hun eigen code niet altijd goed genoeg begrijpen om problemen later op te lossen. De kern van het beleid is daarom simpel: wie code indient, moet die zelf kunnen uitleggen, onderhouden en repareren. Ook AI-gegenereerde teksten in gesprekken tussen bijdragers en beheerders worden niet op prijs gesteld. Volgens Godot besteden vrijwilligers hun tijd aan het beoordelen van een probleem, voorstel of bijdrage en mogen zij verwachten dat daar een mens tegenover zit. Praten tegen een chatbot stond blijkbaar niet in de functieomschrijving.
De foundation sluit AI niet volledig uit. Kleine toepassingen zoals code-aanvulling, reguliere expressies en zoek-en-vervangtaken blijven toegestaan. Wie AI gebruikt bij het schrijven van code, moet dat wel duidelijk vermelden in de bespreking rond de bijdrage. Machinale vertalingen blijven eveneens welkom, zolang de oorspronkelijke tekst door een mens is geschreven. Daarmee probeert Godot vooral een grens te trekken tussen ondersteunende hulpmiddelen en systemen die het grootste deel van het werk overnemen.
De foundation benadrukt dat AI-tools snel blijven veranderen en dat het beleid later opnieuw kan worden bekeken. Voorlopig kiest Godot echter bewust voor een voorzichtige lijn: AI mag helpen met het saaie werk, maar krijgt niet de sleutels van de codebase.
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In dit geval zou ik het een interessant experiment vinden door 2 forks te hebben . 1 waar het wel toegestaan is, en een waar het niet is toegestaan. En over 1 of 2 jaar het verschil te bekijken. Ikzelf zie in de praktijk dat ai goede code maakt! Ik heb er zelf een paar zeer mooie resultaten mee gehaald, waarbij ik zag dat ai juist menselijke fouten en factoren opving. Inderdaad dat betekend wel vaak grote codebases waarbij je als engineer kritisch moet kijken naar wat de ai heeft gedaan. Onder aan de streep,was de code (en vooral het eindresultaat) gemaakt door ai samen met mijzelf beter en ook mooier dan wanneer ik dat puur alleen had gedaan. Ai zie ik als een soort slimme, overijverige collega die je een beetje temperen en moet controleren. Maar ik zou deze super slimme en snelle ‘collega’ niet willen missen. De menselijke versie van deze ‘collega’ heb , en is er simpelweg niet.
Verstandig, maar lijkt me lastig om dit vooraf te kunnen screenen (voordat een mens ernaar hoeft te kijken dus). Ik ben dus benieuwd of dit beleid werkelijk een afname van pull requests zal veroorzaken.