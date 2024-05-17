GTA 6 heeft eindelijk een releasewindow

Take-Two heeft eindelijk een releasewindow bekendgemaakt voor GTA 6. Helaas gaat het nog even duren voordat we de game kunnen spelen.

Take-Two geeft namelijk aan dat GTA 6 op de planning staat voor het najaar van 2025. In december kregen we van de ontwikkelaar de eerste trailer van GTA 6 te zien, waarna de fans echt enthousiast werden. De video werd miljoenen keren bekeken. De uitgever maakte toen ook al bekend dat de game op de planning stond voor 2025, maar zonder datum. De datum weten we nu nog steeds niet, maar het is in ieder geval duidelijk dat we niet hoeven te rekenen op een release vroeg in het jaar. De reden dat Take-Two nu ineens naar buiten kwam met een releasewindow, was dat er geruchten rondgingen dat de game uitgesteld ging worden naar 2026. CEO Strauss Zelnick liet weten er 'veel vertrouwen in te hebben dat ze GTA 6 in de herfst van 2025 zullen leveren'.

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GTA 6 staat dus op de planning voor een release in het najaar van 2025.