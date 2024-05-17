Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

GTA 6 heeft eindelijk een releasewindow

Door Eilish Janssen

Take-Two heeft eindelijk een releasewindow bekendgemaakt voor GTA 6. Helaas gaat het nog even duren voordat we de game kunnen spelen.

Take-Two geeft namelijk aan dat GTA 6 op de planning staat voor het najaar van 2025. In december kregen we van de ontwikkelaar de eerste trailer van GTA 6 te zien, waarna de fans echt enthousiast werden. De video werd miljoenen keren bekeken. De uitgever maakte toen ook al bekend dat de game op de planning stond voor 2025, maar zonder datum. De datum weten we nu nog steeds niet, maar het is in ieder geval duidelijk dat we niet hoeven te rekenen op een release vroeg in het jaar. De reden dat Take-Two nu ineens naar buiten kwam met een releasewindow, was dat er geruchten rondgingen dat de game uitgesteld ging worden naar 2026. CEO Strauss Zelnick liet weten er 'veel vertrouwen in te hebben dat ze GTA 6 in de herfst van 2025 zullen leveren'.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.

GTA 6 staat dus op de planning voor een release in het najaar van 2025.

Bron: Interview IGN
Eilish Janssen
Eilish Janssen Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,8/5 56 reviews 1255 artikelen geplaatst

Je zou het haast niet zeggen, maar Eilish heeft een passie voor alles dat de "normale mens" de stuipen op het lijf jaagt. Haar stapel dekentjes is torenhoog en wanneer de zon zijn oogjes sluit, wikkelt ze zich in haar coconnetje om zich onder te dompelen in menig nachtmerrie. Vergis je echter niet, Eilish is altijd vlijmscherp. Ze scheidt het kaf van het koren en weet het laatste nieuws recht voor je raap te brengen.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Iam_Alex
Iam_Alex
Gameliner
17 mei 2024 om 12:34

Ik kan echt niet wachten op GTA 6

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord