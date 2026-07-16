Guildrun aangekondigd met speelbare demo op Steam

Guildrun is aangekondigd voor pc en heeft meteen een speelbare demo gekregen op Steam. De game is een roguelike PvE-auto-battler waarin strategie, synergie en steeds veranderende builds centraal staan.

In Guildrun stel je een team van helden samen en probeer je iedere run sterker te worden met upgrades, paden, items en relics. De game haalt inspiratie uit auto-battlers en roguelikes zoals Teamfight Tactics en Slay the Spire, dus verwacht vooral veel puzzelen met combinaties en keuzes die nét goed of compleet rampzalig kunnen uitpakken. De volledige game staat gepland voor 2027. De demo is speelbaar op zowel Windows als Mac en blijft voorlopig online om spelers de kans geven om feedback te geven tijdens de verdere ontwikkeling.

Voor nu ligt de focus op singleplayer, maar er wordt ook gewerkt aan een co-opmodus voor twee spelers. PvP staat voor Guildrun niet op de planning. Ook handig: de ontwikkelaar wil demo-progressie meenemen naar de volledige game, waaronder metaprogressie, moeilijkheidsgraden en hero mastery stars. Als laatste laat het team weten dat alle artwork met de hand is gemaakt. De ontwikkelaars plaatsen die disclaimer bewust in de FAQ, omdat de stijl volgens hen nogal eens wordt verward met AI-gegenereerd beeld. Een beetje pijnlijk, maar in 2026 blijkbaar ook gewoon nodig.

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Guildrun moet ergens in 2027 verschijnen op pc. Een exacte releasedatum is helaas nog niet bekend.