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Happy Broccoli Games bakt detective game Apple Crumble

Door Patrick Lamers

Happy Broccoli Games heeft tijdens de Story Rich Showcase een nieuwe game aangekondigd: Apple Crumble. Klinkt misschien lekker, maar het gaat om het oplossen van poging tot moord op je omaatje van 84 jaar.

Wat had moeten leiden naar een typische kringverjaardag met blokjes kaas en plakjes worst om de 84ste verjaardag van je oma te vieren, loopt uit op een thriller waarbij je moet zien uit te vogelen wie jouw oma geen volgende verjaardag gunt. Saillant detail is dat degenen die haar willen vermoorden je familie is. Happy Broccoli Games is de studio achter Apple Crumble. Zij hebben in het verleden de Duck Detective games ontwikkeld. Weet jij tussen het appelkruimeltaart eten door te ontfutselen wie het op jouw omaatje gemunt heeft?

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Apple Crumble staat gepland voor een release in 2026.

Bron: Fellow Traveler
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Apple Crumble
Apple Crumble

Ontwikkelaar

Happy Broccoli Games

Uitgever

Happy Broccoli Games

Release

2026

Platforms

PC
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