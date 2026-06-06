Happy Broccoli Games bakt detective game Apple Crumble

Happy Broccoli Games heeft tijdens de Story Rich Showcase een nieuwe game aangekondigd: Apple Crumble. Klinkt misschien lekker, maar het gaat om het oplossen van poging tot moord op je omaatje van 84 jaar.

Wat had moeten leiden naar een typische kringverjaardag met blokjes kaas en plakjes worst om de 84ste verjaardag van je oma te vieren, loopt uit op een thriller waarbij je moet zien uit te vogelen wie jouw oma geen volgende verjaardag gunt. Saillant detail is dat degenen die haar willen vermoorden je familie is. Happy Broccoli Games is de studio achter Apple Crumble. Zij hebben in het verleden de Duck Detective games ontwikkeld. Weet jij tussen het appelkruimeltaart eten door te ontfutselen wie het op jouw omaatje gemunt heeft?

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Apple Crumble staat gepland voor een release in 2026.