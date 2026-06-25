Hasbro Games Junior Collection bundelt drie bordspellen

Outright Games en Hasbro hebben Hasbro Games Junior Collection aangekondigd. De verzameling brengt Monopoly Junior, Cluedo Junior en Game of Life Junior samen in één digitale game en verschijnt op 6 november.

De drie spellen behouden daarbij hun eigen opzet. In Monopoly Junior gooien spelers met de dobbelsteen, kopen ze eigendommen en proberen ze zo snel mogelijk het bord rond te komen. Cluedo Junior laat jonge speurneuzen aanwijzingen verzamelen om een mysterie op te lossen. In Game of Life Junior draait het juist om het verkennen van verschillende locaties en het verzamelen van sterren. De collectie voegt daarnaast aanpasbare avatars en interactieve uitdagingen toe. Daarmee richt Hasbro Games Junior Collection zich duidelijk op jonge spelers en gezinnen die de bekende bordspellen liever digitaal spelen. Scheelt meteen weer zoeken naar die ene dobbelsteen die op onverklaarbare wijze onder de bank is verdwenen.

De verzameling ondersteunt lokale multiplayer voor maximaal vier spelers. Daarnaast kunnen spelers hun eigen avatar aanpassen, kostuums vrijspelen en voortgang boeken binnen alle drie de bordspellen. De regels zijn vereenvoudigd, zodat ook jonge spelers zonder een handleiding ter grootte van een gemiddeld Monopoly-conflict kunnen instappen.

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De Hasbro Games Junior Collection verschijnt 6 november digitaal op de PlayStation 4/5, Xbox Series, Nintendo Switch (2) en pc.