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Hasbro Games Junior Collection bundelt drie bordspellen

Door Jolien Mauritsz

Outright Games en Hasbro hebben Hasbro Games Junior Collection aangekondigd. De verzameling brengt Monopoly Junior, Cluedo Junior en Game of Life Junior samen in één digitale game en verschijnt op 6 november.

De drie spellen behouden daarbij hun eigen opzet. In Monopoly Junior gooien spelers met de dobbelsteen, kopen ze eigendommen en proberen ze zo snel mogelijk het bord rond te komen. Cluedo Junior laat jonge speurneuzen aanwijzingen verzamelen om een mysterie op te lossen. In Game of Life Junior draait het juist om het verkennen van verschillende locaties en het verzamelen van sterren. De collectie voegt daarnaast aanpasbare avatars en interactieve uitdagingen toe. Daarmee richt Hasbro Games Junior Collection zich duidelijk op jonge spelers en gezinnen die de bekende bordspellen liever digitaal spelen. Scheelt meteen weer zoeken naar die ene dobbelsteen die op onverklaarbare wijze onder de bank is verdwenen.

De verzameling ondersteunt lokale multiplayer voor maximaal vier spelers. Daarnaast kunnen spelers hun eigen avatar aanpassen, kostuums vrijspelen en voortgang boeken binnen alle drie de bordspellen. De regels zijn vereenvoudigd, zodat ook jonge spelers zonder een handleiding ter grootte van een gemiddeld Monopoly-conflict kunnen instappen.

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De Hasbro Games Junior Collection verschijnt 6 november digitaal op de PlayStation 4/5, Xbox Series, Nintendo Switch (2) en pc.

Bron: MyNewsdeck
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 94 reviews 1445 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot Hasbro Games Junior Collection
Hasbro Games Junior Collection

Ontwikkelaar

Outright Games

Uitgever

Outright Games

Release

6 november 2026

Platforms

PC
PS4
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
1 week geleden om 15:20

Hasbro moet hun digitale Risk eens gaan fixen. Online kan je niet spelen, klapt er steeds uit. Betere AI want na een paar potjes weet je precies hoe ze werken en wat ze gaan doen. En customize opties zodat je bijvoorbeeld een route van Madagascar naar Australië kan maken.
Zo zuur dat dat zo slecht werkt.

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