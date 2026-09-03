Jaag op te vrolijke toeristen in Maneater 2

Hebben jullie ooit gehoord van de film Water Park Shark? Nee? Dat hoeft ook niet, maar Maneater 2 toont flinke paralellen en laat in de gloednieuwe announcementtrailer zien dat nu ook jij in de huid kunt kruipen van een moordlustige haai die op jacht gaat naar vakantiegangers met iets te veel plezier.

Naast het smikkelen van vakantiegangers kun je natuurlijk ook met andere inwoners van de grote oceanen vechten. Zat die orka verderop je altijd al dwars? Gooi hem af met een hamer. Die irritante vis die vies naar je keek? Ophappen die handel. Als nummer één roofdier van de zee heb jij immers het touwtje in handen. Benieuwd naar meer? Bekijk hier de announcementtrailer van Maneater 2.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Maneater 2 verschijnt in 2027 voor PlayStation 5-consoles. Je kunt hem nu al toevoegen aan je verlanglijst in de PlayStation Store.