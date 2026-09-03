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gamescom 2026

Jaag op te vrolijke toeristen in Maneater 2

Door Hannah Herzberg
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Hebben jullie ooit gehoord van de film Water Park Shark? Nee? Dat hoeft ook niet, maar Maneater 2 toont flinke paralellen en laat in de gloednieuwe announcementtrailer zien dat nu ook jij in de huid kunt kruipen van een moordlustige haai die op jacht gaat naar vakantiegangers met iets te veel plezier.

Naast het smikkelen van vakantiegangers kun je natuurlijk ook met andere inwoners van de grote oceanen vechten. Zat die orka verderop je altijd al dwars? Gooi hem af met een hamer. Die irritante vis die vies naar je keek? Ophappen die handel. Als nummer één roofdier van de zee heb jij immers het touwtje in handen. Benieuwd naar meer? Bekijk hier de announcementtrailer van Maneater 2.

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Maneater 2 verschijnt in 2027 voor PlayStation 5-consoles. Je kunt hem nu al toevoegen aan je verlanglijst in de PlayStation Store.

Bron: PlayStation
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,2/5 10 reviews 111 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Reacties
Avatar JustB
JustB
lvl4 Reply Goblin
37 minuten geleden

Vet! De eerste was erg vermakelijk😀

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl10 Deel van het meubilair
43 minuten geleden

Stiekem heb ik hier erg veel zin in

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