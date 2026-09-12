Kijk hier BlizzCon 2026 - Day 1 Main Stage mee

Je zou het in alle hectiek nog vergeten, maar BlizzCon 2026 is van start gegaan. Kijk hier gezellig de show mee en praat met je mede-fans.

Diablo, World of Warcraft en misschien iets van Starcraft: dit jaar valt er genoeg te beleven tijdens het evenement BlizzCon. Kon je er niet bij zijn? Te weinig geld of geen zin om naar Amerika te verkassen? Wat je reden ook is of was, je kan hier gezellig op Gameliner de show bekijken. Have fun!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Laat ons tussendoor weten welke gebeurtenissen jou opvielen.