Kijk hier BlizzCon 2026 - Day 1 Main Stage mee
Je zou het in alle hectiek nog vergeten, maar BlizzCon 2026 is van start gegaan. Kijk hier gezellig de show mee en praat met je mede-fans.
Diablo, World of Warcraft en misschien iets van Starcraft: dit jaar valt er genoeg te beleven tijdens het evenement BlizzCon. Kon je er niet bij zijn? Te weinig geld of geen zin om naar Amerika te verkassen? Wat je reden ook is of was, je kan hier gezellig op Gameliner de show bekijken. Have fun!
Laat ons tussendoor weten welke gebeurtenissen jou opvielen.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Breaking!
Diablo V zet BlizzCon 2026 in vuur en vlam
Naast STARCRAFT heeft BlizzCon 2026 nog een enorme reveal in huis. Diablo V is aangekondigd met een cinematische trailer.0 reacties
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Trailer
Ontmoet Support Hero Doctrine en speel hem nu in Overwatch
Overwatch is binnenkort een nieuwe Hero rijker. Maak kennis met Doctrine en wil je alvast hem uitproberen? Dat is al mogelijk.0 reacties
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Nieuws
Overwatch tabletop-RPG geschreven door Matt Mercer
Matt Mercer onthult op 13 september tijdens BlizzCon een tabletop-RPG die hij samen met het Overwatch-team van Blizzard heeft geschreven.0 reacties
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Breaking!
Starcraft keert terug in 2030
Blizzard Entertainment heeft tijdens BlizzCon 2026 het nieuwste hoofdstuk in een iconische pc-serie onthuld. Starcraft keert eindelijk terug!3 reacties