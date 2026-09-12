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gamescom 2026

Kijk hier BlizzCon 2026 - Day 1 Main Stage mee

Door Bram Noteboom
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Je zou het in alle hectiek nog vergeten, maar BlizzCon 2026 is van start gegaan. Kijk hier gezellig de show mee en praat met je mede-fans.

Diablo, World of Warcraft en misschien iets van Starcraft: dit jaar valt er genoeg te beleven tijdens het evenement BlizzCon. Kon je er niet bij zijn? Te weinig geld of geen zin om naar Amerika te verkassen? Wat je reden ook is of was, je kan hier gezellig op Gameliner de show bekijken. Have fun!

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Laat ons tussendoor weten welke gebeurtenissen jou opvielen.

Bron: Blizzard
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5471 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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