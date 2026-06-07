Komi Games heeft 2.5D metroidvania Gemini X aangekondigd
Word je wel warm van termen als metroidvania, Mega Man, actie en avontuur? Dan is de aankondiging van Komi Games' Gemini X er eentje om zeker in de gaten te blijven houden.
Met een actievolle aankondigingstrailer van exact een minuut heeft Komi Games wereldkundig gemaakt dat zij momenteel werken aan Gemini X. Wie de trailer bekijkt komt al snel tot de conclusie dat er veel inspiratie is gehaald uit andere games. Zo doet het hoofdspersonage veel denken aan Mega Man, evenals de run-and-gun-actie die we in de korte trailer voorbij zien komen. In Gemini X moet je een ruimte crew zien te bevrijden uit de kwaadaardige mechanische klauwen van de Heretechs.
Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt voor Gemini X.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Dit is toch echt een ode aan Mega man (X).
Zelfs de titel doet me denken dat ze het willen beweren.
Gemini staat voor een tweeling en dan X
Tweeling X. Als deze 1 van de 2 is wie is dan de 2e?
Oftewel doet vermoeden alsof ze willen beweren dat dit de tweeling broer van X (mega man) is.
Maar dit ziet er goed uit zeg.
Als dit net zo leuk wordt als het lijkt dan is dit mogelijk een betere game dan de echte mega man opvolger die eraan komt en ook die zag er leuk uit.
Ik als mega man fan wordt hier blij van. Meeste ode games zijn wel ok maar missen toch de mega man touch, zoals Mighty No9. Leuke game zo nu en dan maar mist iets,
Deze game misschien ook maar de gameplay ziet er strak uit.
Toch wel een ode aan Mega Man zo te zien