Komi Games heeft 2.5D metroidvania Gemini X aangekondigd

Word je wel warm van termen als metroidvania, Mega Man, actie en avontuur? Dan is de aankondiging van Komi Games' Gemini X er eentje om zeker in de gaten te blijven houden.

Met een actievolle aankondigingstrailer van exact een minuut heeft Komi Games wereldkundig gemaakt dat zij momenteel werken aan Gemini X. Wie de trailer bekijkt komt al snel tot de conclusie dat er veel inspiratie is gehaald uit andere games. Zo doet het hoofdspersonage veel denken aan Mega Man, evenals de run-and-gun-actie die we in de korte trailer voorbij zien komen. In Gemini X moet je een ruimte crew zien te bevrijden uit de kwaadaardige mechanische klauwen van de Heretechs.

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Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt voor Gemini X.