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KRAFTON betaalt Subnautica 2-bonus van 250 miljoen dollar uit

Door Bram Noteboom

Het conflict tussen uitgever KRAFTON en ontwikkelaar Unknown Worlds Entertainment nadert eindelijk de conclusie. Lees hier de details van de afsluiting.

Via Bloomberg wordt het verhaal wereldkundig gemaakt. KRAFTON gaat de 250 miljoen dollar bonus uitbetalen aan de Subnautica 2-ontwikkelaars. Dit gaat gebeuren in drie jaartermijnen, waarin de devs van Subnautica 2 'aanzienlijk meer' worden vergoed dan oorspronkelijk was afgesproken. Ook degenen die pas onlangs bij de studio in dienst zijn getreden, worden meegenomen in de deal. Unknown Worlds Entertainment en KRAFTON waren tijdens de overname in 2021 oorspronkelijk overeengekomen dat de ontwikkelaar een bonus zou ontvangen wanneer het bedrijf een omzetdoel van 69,8 miljoen dollar in één maand zou behalen. Dit is ruimschoots gelukt.

De overwinning voor Unknown Worlds Entertainment kent echter een keerzijde. CEO Ted Gill gaat het bedrijf verlaten. Hij kwam samen met KRAFTON tot de conclusie dat nieuw leiderschap gewenst is en hij gaat dus (wederom) weg bij de studio. Hij werd in eerste instantie ontslagen, maar na een rechtszaak werd het Koreaanse bedrijf bevolen hem en het andere leiderschap weer terug aan te nemen. Ironisch genoeg is mede hierdoor de bonuskwestie wederom gangbaar gemaakt.

Subnautica 2 KRAFTON Unknown Worlds conclusie

Subnautica 2 is nu beschikbaar voor de pc via Steam Early Access en Xbox Series X|S via Xbox Game Preview.

Bron: Bloomberg
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Subnautica 2
Subnautica 2

Ontwikkelaar

Unknown Worlds Entertainment

Uitgever

KRAFTON

Release

14 mei 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl8 Achievement Hunter
3 dagen geleden om 22:24

Na heel die soap is het mooi dat ze niet onderuit komen van deze vage deal, 250 miljoen betalen bij 1 maand omzet van 70 miljoen, eindelijk een winst voor de ontwikkelaars.

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Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl6 Combo Juggler
3 dagen geleden om 19:41

Mooi, gewoon aan je afspraken houden.

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