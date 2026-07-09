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Subnautica 2 Early Access 1.1 Adaptive Measures duikt op

Door Bram Noteboom

Later vandaag komt de Early Access 1.1-versie uit van Subnautica 2. Onder de naam Adaptive Measures worden diverse features vrijgegeven.

Subnautica 2 Creative Director Anthony Gallegos doet het woord in de onderstaande updatevideo. Hij begint met een disclaimer: de 1.2-update gaat zich focussen op de multiplayer en de update daarna is een grote drop met nieuwe omgevingen en vreemde wezens. De 1.1-update vestigt de aandacht voornamelijk op betekenisvolle updates die de early game verbeteren en de immersie naar een hoger niveau tillen. Met hernieuwde Biomod-progressie, twee nieuwe Biolabs, realistischer gedrag van de beesten nadat ze een klap hebben ontvangen van de Survival Multitool en meer wordt er een stapje gezet naar de definitieve versie van Subnautica 2. Voor alle details, check hieronder de video:

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Subnautica 2 is nu beschikbaar via Steam Early Access en XBOX Game Preview.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5118 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Subnautica 2
Subnautica 2

Ontwikkelaar

Unknown Worlds Entertainment

Uitgever

KRAFTON

Release

14 mei 2026

Platforms

PC
XBS
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