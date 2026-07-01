LEGO onthult Boba Fett-displayset voor 18 jaar en ouder

Hoewel 4 mei al ver achter ons ligt, heeft Star Wars nog wat moois voor ons in petto. LEGO werkt namelijk aan een LEGO Boba Fett-set, speciaal voor achttien jaar en ouder.

LEGO-sets voor achttien jaar en ouder zien we niet vaak, maar geen zorgen, deze set komt niet gepaard met genitaliën. In dit geval gaat het om een puur displaymodel, dat dus logischerwijs niet bedoeld is om mee te spelen. LEGO-set 75455, oftewel Boba Fett, biedt een model van Boba Fett uit Star Wars: Return of the Jedi. Wanneer de 1.544 steentjes zijn geplaatst, heeft het bouwwerk een hoogte van 41 centimeter.

LEGO-set 75455 Boba Fett ligt vanaf 1 augustus in de LEGO Store en kent een adviesprijs van €169,99.