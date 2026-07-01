LEGO onthult Boba Fett-displayset voor 18 jaar en ouder
Hoewel 4 mei al ver achter ons ligt, heeft Star Wars nog wat moois voor ons in petto. LEGO werkt namelijk aan een LEGO Boba Fett-set, speciaal voor achttien jaar en ouder.
LEGO-sets voor achttien jaar en ouder zien we niet vaak, maar geen zorgen, deze set komt niet gepaard met genitaliën. In dit geval gaat het om een puur displaymodel, dat dus logischerwijs niet bedoeld is om mee te spelen. LEGO-set 75455, oftewel Boba Fett, biedt een model van Boba Fett uit Star Wars: Return of the Jedi. Wanneer de 1.544 steentjes zijn geplaatst, heeft het bouwwerk een hoogte van 41 centimeter.
LEGO-set 75455 Boba Fett ligt vanaf 1 augustus in de LEGO Store en kent een adviesprijs van €169,99.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ziet er wel cool uit. Voor de 170 euro ga ik hem zeker niet halen, maar als je de aanbiedingen in de gaten houdt kun je dit stukken goedkoper krijgen (mits je geduld hebt)
Wat gaaaaaaf!!! Boba was al mijn favorite in 1980!!! (Ik mocht al heel jong kijken naar StarWars 🫢).
Mooi tegen die tijd heb ik de Black Pearl wel af.
Dat is echt Boba Fett zeg
Ziet er oprecht vet uit.
Deze komt zeker in huis, zodra ik de tijd gevonden heb om mij ucs millenium falcon af te bouwen.