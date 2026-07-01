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LEGO onthult Boba Fett-displayset voor 18 jaar en ouder

Door Rudy Wijnberg

Hoewel 4 mei al ver achter ons ligt, heeft Star Wars nog wat moois voor ons in petto. LEGO werkt namelijk aan een LEGO Boba Fett-set, speciaal voor achttien jaar en ouder.

LEGO-sets voor achttien jaar en ouder zien we niet vaak, maar geen zorgen, deze set komt niet gepaard met genitaliën. In dit geval gaat het om een puur displaymodel, dat dus logischerwijs niet bedoeld is om mee te spelen. LEGO-set 75455, oftewel Boba Fett, biedt een model van Boba Fett uit Star Wars: Return of the Jedi. Wanneer de 1.544 steentjes zijn geplaatst, heeft het bouwwerk een hoogte van 41 centimeter.

LEGO Set 75455 Boba Fett Star Wars 1
LEGO Set 75455 Boba Fett Star Wars 2
LEGO Set 75455 Boba Fett Star Wars 3
LEGO Set 75455 Boba Fett Star Wars 4
LEGO Set 75455 Boba Fett Star Wars 5
LEGO Set 75455 Boba Fett Star Wars 6

LEGO-set 75455 Boba Fett ligt vanaf 1 augustus in de LEGO Store en kent een adviesprijs van €169,99.

Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
3 dagen geleden om 12:18

Ziet er wel cool uit. Voor de 170 euro ga ik hem zeker niet halen, maar als je de aanbiedingen in de gaten houdt kun je dit stukken goedkoper krijgen (mits je geduld hebt)

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl9 NPC 2.0
3 dagen geleden om 18:28

Wat gaaaaaaf!!! Boba was al mijn favorite in 1980!!! (Ik mocht al heel jong kijken naar StarWars 🫢).

0
Avatar Coola
Coola
lvl12 Clout Farmer
4 dagen geleden om 15:27

Mooi tegen die tijd heb ik de Black Pearl wel af.

2
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
4 dagen geleden om 15:23

Dat is echt Boba Fett zeg

3
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
4 dagen geleden om 14:45

Ziet er oprecht vet uit.

0
Avatar Gertzilla
Gertzilla
lvl5 Thread Hunter
4 dagen geleden om 14:36

Deze komt zeker in huis, zodra ik de tijd gevonden heb om mij ucs millenium falcon af te bouwen.

0
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