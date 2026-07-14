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Maps, zombies en meer in Call of Duty: Black Ops 7 seizoen 5

Door Rudy Wijnberg
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Op 23 juli 2026 gaat Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone Seizoen 5 van start. De gratis contentupdate brengt onder andere vijf maps, de laatste zombies story update en vooral veel content met zich mee.

Zoals gebruikelijk gaat een nieuw seizoen van Call of Duty gepaard met een flink aantal updates. De volledige roadmap staat afgebeeld in onderstaande afbeelding, maar natuurlijk zijn er een aantal hoogtepunten. Seizoen 5, dat op 23 juli 2026 lanceert, biedt bijvoorbeeld vijf additionele multiplayermaps, bestaande uit Jubilee (6v6), Turbo Tilt (6v6/2v2), Frequency Remastered (6v6), Dig Remastered (6v6) en Freerun: Descent.

Call of Duty Black Ops 7 Season 5 overview

Uiteraard krijgt ook Call of Duty: Black Ops 7 Zombies een flinke update. Zo starten we bijvoorbeeld met Rex Infernus, een nieuw storyelement dat zich op een unieke map afspeelt. Rex Infernus moet echter een einde brengen aan de Call of Duty: Black Ops 7 Zombies-verhaallijn. Daarnaast kunnen we ook survivallen op een bekende locatie. Eidskallen Lighthouse verwelkomt spelers namelijk om waves aan zombies van zich af te slaan.

Logischerwijs ontvangt ook Call of Duty: Warzone een duchtige update. Zo zien we de nieuwe Verdansk Drone Labs-POI. Daarnaast ontvangen we een lading aan wapens, een nieuw voertuig en een flink aantal skins en bundels.

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Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone Seizoen 5 start op 23 juli 2026. De game is beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series en pc.

Bron: Call of Duty
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2152 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

Treyarch

Uitgever

Activision Blizzard

Release

14 november 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
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