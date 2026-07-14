Maps, zombies en meer in Call of Duty: Black Ops 7 seizoen 5

Op 23 juli 2026 gaat Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone Seizoen 5 van start. De gratis contentupdate brengt onder andere vijf maps, de laatste zombies story update en vooral veel content met zich mee.

Zoals gebruikelijk gaat een nieuw seizoen van Call of Duty gepaard met een flink aantal updates. De volledige roadmap staat afgebeeld in onderstaande afbeelding, maar natuurlijk zijn er een aantal hoogtepunten. Seizoen 5, dat op 23 juli 2026 lanceert, biedt bijvoorbeeld vijf additionele multiplayermaps, bestaande uit Jubilee (6v6), Turbo Tilt (6v6/2v2), Frequency Remastered (6v6), Dig Remastered (6v6) en Freerun: Descent.

Uiteraard krijgt ook Call of Duty: Black Ops 7 Zombies een flinke update. Zo starten we bijvoorbeeld met Rex Infernus, een nieuw storyelement dat zich op een unieke map afspeelt. Rex Infernus moet echter een einde brengen aan de Call of Duty: Black Ops 7 Zombies-verhaallijn. Daarnaast kunnen we ook survivallen op een bekende locatie. Eidskallen Lighthouse verwelkomt spelers namelijk om waves aan zombies van zich af te slaan.

Logischerwijs ontvangt ook Call of Duty: Warzone een duchtige update. Zo zien we de nieuwe Verdansk Drone Labs-POI. Daarnaast ontvangen we een lading aan wapens, een nieuw voertuig en een flink aantal skins en bundels.

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Call of Duty: Black Ops 7 & Warzone Seizoen 5 start op 23 juli 2026. De game is beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series en pc.