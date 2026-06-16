Nog meer afscheid: ook het hoofd van Treyarch vertrekt
Het rommelt momenteel (heel) hard bij team XBOX. Verschillende studio's moeten knokken om te mogen blijven bestaan en Craig Duncan (topman bij XBOX Game Studios) is ook vertrokken. Nu blijkt dat ook Treyarch getroffen wordt.
Mark Gordon verlaat Treyarch
Ontwikkelaar Treyarch kennen we uiteraard van de Call of Duty-franchise en Mark Gordon maakte maar liefst 22 jaar lang deel uit van dit team. In 2016 werd hij het hoofd van de studio en hij was dus voor een lange tijd heel nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun games. In een bericht op X heeft de studio nu het spijtige nieuws aangekondigd dat hij de beslissing heeft genomen om te vertrekken. Kevin Hendrickson en Yale Miller (beiden vertrouwd met de Black Ops-reeks) zijn taak zullen overnemen in de toekomst.
Er zijn inmiddels al veel slachtoffers gevallen, maar vermoedelijk is dit nog niet het einde. Wordt (hopelijk niet) verder vervolgd.
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