Franse journalist waarschuwt voor 'catastrofale ontslagrondes'

Sylvian Trinel, een Franse journalist voor het platform BFM, geeft aan dat de komende weken diverse ontwikkelaars hard getroffen worden door ontslagrondes.

De situatie rondom Ninja Theory, Double Fine en Compulsion Games is naar verluidt het puntje van de ijsberg. De industrie maakt zich klaar voor 'catastrofale ontslagrondes' en vooral de ontwikkelaars die ondersteuning ontvangen vanuit een uitgever worden het hardst geraakt. Don't Nod, Quantic Dream, BioWare worden genoemd als voorbeelden, terwijl daarnaast andere XBOX-studios, zoals id Software, Bethesda Studios en Arkane Studios de revue passeren als potentiële slachtoffers. Het is onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met de studio's in kwestie en het gaat hoogstwaarschijnlijk verschillen per ontwikkelaar, maar Trinel claimt dat 'er bij veel zeer bekende studio’s veel ontslagen worden verwacht' en dat dit pas het 'begin is'.

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Sylvian Trinel benadrukt dat op 1 juli 2026 'het circus begint'. Oftewel verwacht tegen die tijd meer updates over de huidige stand van zaken. Wij houden de berichtgeving in de gaten en wensen alle getroffen medewerkers veel succes toe.