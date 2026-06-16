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Franse journalist waarschuwt voor 'catastrofale ontslagrondes'

Door Bram Noteboom

Sylvian Trinel, een Franse journalist voor het platform BFM, geeft aan dat de komende weken diverse ontwikkelaars hard getroffen worden door ontslagrondes.

De situatie rondom Ninja Theory, Double Fine en Compulsion Games is naar verluidt het puntje van de ijsberg. De industrie maakt zich klaar voor 'catastrofale ontslagrondes' en vooral de ontwikkelaars die ondersteuning ontvangen vanuit een uitgever worden het hardst geraakt. Don't Nod, Quantic Dream, BioWare worden genoemd als voorbeelden, terwijl daarnaast andere XBOX-studios, zoals id Software, Bethesda Studios en Arkane Studios de revue passeren als potentiële slachtoffers. Het is onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met de studio's in kwestie en het gaat hoogstwaarschijnlijk verschillen per ontwikkelaar, maar Trinel claimt dat 'er bij veel zeer bekende studio’s veel ontslagen worden verwacht' en dat dit pas het 'begin is'.

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Sylvian Trinel benadrukt dat op 1 juli 2026 'het circus begint'. Oftewel verwacht tegen die tijd meer updates over de huidige stand van zaken. Wij houden de berichtgeving in de gaten en wensen alle getroffen medewerkers veel succes toe.

Bron: Sylvian Trinel
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 11:50

Het is een groot onderdeel van onze levens dat gamen, de industrie groeit en het gaat alle kanten op
Maar een ding kunnen we denk ik nu wel zeker zeggen na de laatste 5 jaar: er zijn gewoon teveel games en het is een overvolle markt geworden. Goed zijn is niet meer "goed genoeg"
Het slaat nergens op, dit jaar alleen al moet ik 3-4 uitstekende titels gewoon laten liggen en ik ben een volwassen man die thuis werkt zonder kinderen haha (!!)
Ik werkte zelf in de game industrie een poosje geleden, ben blij dat ik ben overgestapt naar klassieke IT/business

1
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 10:23

De markt, is mijns inziens, verzadigd. In combinatie met de steeds hogere kosten bij het ontwikkelen van games kan deze situatie niet langer doorgaan. Hoe ontzettend vervelend het ook is voor alle betrokkenen zou voor de markt goed zijn als er een groot aantal studios omvallen en dat er op die manier een “reset” ontstaat. Op deze manier ontstaat er weer een gezonde markt waarna er nog steeds een gezond aantal mensen een boterham kunnen verdienen en de gemiddelde kwaliteit van games, hopelijk, stijgt.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 weken geleden om 13:43

Quantic Dream snapt The Rock onderhand wel, die hebben al eeuwen geen game meer uitgebracht. Laatste fatsoenlijke was Detroit 🤷🏼‍♂️

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl11 Commander
2 weken geleden om 12:54

Het is duidelijk dus een industrie breed ding

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl6 Combo Juggler
2 weken geleden om 12:51

Stilte voor de storm (again)...

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
2 weken geleden om 12:16

Ook Blade wordt waarschijnlijk geannuleerd. En Arkane Lyon wordt waarschijnlijk gesloten game had in 2027 uit moeten komen.

0
Avatar SonnyS
SonnyS
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 11:42

Dit klinkt als een heel bijzondere voorspelling maar dit zien we toch allemaal gebeuren? Of zie ik dingen gebeuren die anderen niet zien?

1
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