Franse journalist waarschuwt voor 'catastrofale ontslagrondes'
Sylvian Trinel, een Franse journalist voor het platform BFM, geeft aan dat de komende weken diverse ontwikkelaars hard getroffen worden door ontslagrondes.
De situatie rondom Ninja Theory, Double Fine en Compulsion Games is naar verluidt het puntje van de ijsberg. De industrie maakt zich klaar voor 'catastrofale ontslagrondes' en vooral de ontwikkelaars die ondersteuning ontvangen vanuit een uitgever worden het hardst geraakt. Don't Nod, Quantic Dream, BioWare worden genoemd als voorbeelden, terwijl daarnaast andere XBOX-studios, zoals id Software, Bethesda Studios en Arkane Studios de revue passeren als potentiële slachtoffers. Het is onduidelijk wat er precies gaat gebeuren met de studio's in kwestie en het gaat hoogstwaarschijnlijk verschillen per ontwikkelaar, maar Trinel claimt dat 'er bij veel zeer bekende studio’s veel ontslagen worden verwacht' en dat dit pas het 'begin is'.
Sylvian Trinel benadrukt dat op 1 juli 2026 'het circus begint'. Oftewel verwacht tegen die tijd meer updates over de huidige stand van zaken. Wij houden de berichtgeving in de gaten en wensen alle getroffen medewerkers veel succes toe.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Het is een groot onderdeel van onze levens dat gamen, de industrie groeit en het gaat alle kanten op
Maar een ding kunnen we denk ik nu wel zeker zeggen na de laatste 5 jaar: er zijn gewoon teveel games en het is een overvolle markt geworden. Goed zijn is niet meer "goed genoeg"
Het slaat nergens op, dit jaar alleen al moet ik 3-4 uitstekende titels gewoon laten liggen en ik ben een volwassen man die thuis werkt zonder kinderen haha (!!)
Ik werkte zelf in de game industrie een poosje geleden, ben blij dat ik ben overgestapt naar klassieke IT/business
De markt, is mijns inziens, verzadigd. In combinatie met de steeds hogere kosten bij het ontwikkelen van games kan deze situatie niet langer doorgaan. Hoe ontzettend vervelend het ook is voor alle betrokkenen zou voor de markt goed zijn als er een groot aantal studios omvallen en dat er op die manier een “reset” ontstaat. Op deze manier ontstaat er weer een gezonde markt waarna er nog steeds een gezond aantal mensen een boterham kunnen verdienen en de gemiddelde kwaliteit van games, hopelijk, stijgt.
Quantic Dream snapt The Rock onderhand wel, die hebben al eeuwen geen game meer uitgebracht. Laatste fatsoenlijke was Detroit 🤷🏼♂️
Het is duidelijk dus een industrie breed ding
Stilte voor de storm (again)...
Ook Blade wordt waarschijnlijk geannuleerd. En Arkane Lyon wordt waarschijnlijk gesloten game had in 2027 uit moeten komen.
Dit klinkt als een heel bijzondere voorspelling maar dit zien we toch allemaal gebeuren? Of zie ik dingen gebeuren die anderen niet zien?