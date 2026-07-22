Pak voordeel met Call of Duty: Black Ops 7 Season 5 map trailer

Wil jij een beetje voorsprong krijgen wanneer de Season 5-maps van Call of Duty: Black Ops 7 verschijnen? Check dan nu onderstaande trailer, want daarin vliegen we in vogelvlucht door de drie CoD BLOPS 7-maps die op 23 juli verschijnen.

Gratis content, you've got to love it. Op 23 juli 2026 gaat Call of Duty: Black Ops 7 Season 5 van start en een nieuw seizoen gaat logischerwijs gepaard met nieuwe content. In de gratis Season 5-update kunnen we bij de launch drie multiplayermaps verwachten, bestaande uit Jubilee, Dig Remastered en Frequency Remastered.

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Jubilee is een gloednieuwe klassieke 6v6-map waarin we langs pachinkoautomaten dienen te dansen om vijandelijk vuur te ontwijken. Dig oogt wellicht al wat bekender. De 6v6-map stamt namelijk uit het in 2008 verschenen Call of Duty: World at War. Onze laatste stop ligt bij het verborgen station Frequency, wederom een geremasterde 6v6-map, maar dit keer afkomstig uit Call of Duty: Black Ops 4.

Later dit seizoen kunnen we ook nog de nieuwe map Tilt verwachten, zoals eerder onthuld in de Call of Duty: Black Ops 7/Warzone Season 5-roadmap. Het vijfde seizoen voor zowel Call of Duty: Black Ops 7 als Call of Duty: Warzone gaat op 23 juli 2026 van start.