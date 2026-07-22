Pak voordeel met Call of Duty: Black Ops 7 Season 5 map trailer
Wil jij een beetje voorsprong krijgen wanneer de Season 5-maps van Call of Duty: Black Ops 7 verschijnen? Check dan nu onderstaande trailer, want daarin vliegen we in vogelvlucht door de drie CoD BLOPS 7-maps die op 23 juli verschijnen.
Gratis content, you've got to love it. Op 23 juli 2026 gaat Call of Duty: Black Ops 7 Season 5 van start en een nieuw seizoen gaat logischerwijs gepaard met nieuwe content. In de gratis Season 5-update kunnen we bij de launch drie multiplayermaps verwachten, bestaande uit Jubilee, Dig Remastered en Frequency Remastered.
Jubilee is een gloednieuwe klassieke 6v6-map waarin we langs pachinkoautomaten dienen te dansen om vijandelijk vuur te ontwijken. Dig oogt wellicht al wat bekender. De 6v6-map stamt namelijk uit het in 2008 verschenen Call of Duty: World at War. Onze laatste stop ligt bij het verborgen station Frequency, wederom een geremasterde 6v6-map, maar dit keer afkomstig uit Call of Duty: Black Ops 4.
Later dit seizoen kunnen we ook nog de nieuwe map Tilt verwachten, zoals eerder onthuld in de Call of Duty: Black Ops 7/Warzone Season 5-roadmap. Het vijfde seizoen voor zowel Call of Duty: Black Ops 7 als Call of Duty: Warzone gaat op 23 juli 2026 van start.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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