Nicolas Cage introduceert Black Ops 7 Season 04 Reloaded

Season 04 Reloaded van Call of Duty: Black Ops 7 start op 25 juni 2026 en om deze gelegenheid te vieren, wordt Nicolas Cage erbij betrokken.

Nicolas Cage is bekend van meerdere iconische films, zoals Ghost Rider, Face/Off, Leaving Las Vegas en vele andere pictures, maar tegenwoordig is hij ook betrokken bij de game-industrie. Naast een gastrol in Dead by Daylight maakt de geliefde acteur nu een opkomst in Call of Duty: Black Ops 7. Hij introduceert Season 04 Reloaded en spelers kunnen hem ontgrendelen als een Operator. Zie hem hieronder in actie.

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Uiteraard is Cage niet de enige toevoeging aan de game. De multiplayer wordt verrijkt met de Zenith-map, de Black Ops Classic-playlist en de twee nieuwe gamemodi Team Blueprint Sharpshooter en Knife Fight. De Zombies-spelers daarentegen kunnen genieten van de nieuwe map Kowakujō, verse vijanden, een fonkelnieuw Wonder Weapon en een frisse Main Quest. In Warzone keert de Champion’s Quest terug, terwijl de zomerse temperaturen oplopen in Rebirth Island. Zet je daarnaast schrap om mee te doen aan Squad Gun Game, waarin teams van drie als eerste door alle wapens op Resurgence-maps moeten gaan. Later in het seizoen keert Buy Back Quads terug als weekend LTM.

De endgame van Black Ops 7 blijft voorlopig free-to-play. Je kan dus je vrienden uitnodigen en co-op beloningen verdienen, ongeacht of ze de game bezitten. Verder wordt Operation King Killer live gezet, terwijl een Skill Track, skills en minor ability aan de endgame wordt toegevoegd. Tot slot maken nieuwe wapens, attachments, events en store-content een opkomst. Nog niet overtuigd? Probeer dan gratis de multiplayer-modi van Black Ops 7 uit tijdens de proefperiode. Een datum is echter nog niet bekend.