Monsterlijke Jazz in Rhapsody in Scarlet
De sfeer van grote Amerikaanse steden in de jaren 1920 weet keer op keer de aandacht te trekken. Kan jij je ook verliezen in jazz, mafiapraktijken en oldtimers? Check dan deze announcementtrailer van Rhapsody in Scarlet.
New York in de jaren 1920 is niet alles wat de game te bieden heeft: ga als magus Ellie Myers op reis door een fantasierijke wereld vol monsters en magie. Vecht tegen beesten of werk met ze samen om een dreiging te stoppen die de wereld op zijn kop kan zetten. Gebruik combo’s en zet de monsters in om het voordeel naar jouw kant te trekken tijdens spannende gevechten. Check hieronder even de announcementtrailer als je benieuwd bent naar meer.
Rhapsody in Scarlet is nu nog in ontwikkelling voor PlayStation 5. Meer informatie volgt tijdens de State of Play Japan.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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