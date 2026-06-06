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Moomin gaat voor zomers in Moomin: Midsummer Madness

Door Patrick Lamers

Nu de winterse variant Moomintroll: Winter's Warmth achter de rug is, is het voor Moomin hoogtijd om de zon op te zoeken. Dat gebeurt met de aankondiging van Moomin: Midsummer Madness, welke tijdens de Wholesome Direct is onthuld.

Duik de nostalgie in met Moomin: Midsummer Madness. Deze point en clickgame is gebaseerd op het verhaal Moominsummer Madness van schrijver Tove Jansson. Dit verhaal stamt al uit 1954, maar is binnenkort dus ook in de huidige tijd te herbeleven middels deze nieuwe game. In de game kun je spelen als het witte wezentje Moomintroll of als Little My. De game bevat echter niet alleen deze personages, want tijdens het avontuur komen ook andere leden uit de Moomin familie voorbij. Als je de trailer bekijk dan denk je waarschijnlijk dat de game daarnaast ook gebaseerd is op de gemiddelde Nederlandse zomer, want er kunnen zomaar weersveranderingen plaatsvinden.

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Een exacte releasedatum is er nog niet, maar Moomin: Midsummer Madness moet nog dit jaar verschijnen voor pc en NIntendo Switch.

Bron: Shochiku
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Moomin: Midsummer Madness
Moomin: Midsummer Madness

Ontwikkelaar

Crossbridge Game Studios

Uitgever

Shochiku

Release

2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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