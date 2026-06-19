MY HERO ACADEMIA: All's Justice slingert naar Nintendo Switch 2
Met de aankondiging van MY HERO ACADEMIA: All’s Justice was het menig gamer al opgevallen dat er geen versie voor een Nintendo-console werd vermeld. Bijzonder, want de twee voorgangers zijn immers My Hero One’s Justice 2. Het wachten wordt nu beloond, want MY HERO ACADEMIA: All's Justice komt naar Nintendo Switch 2.
Kortom: Switch 2-spelers kunnen spoedig een solide anime-fighter verwachten. Voor het wachten wordt je helaas niet beloond met een 'complete edition' of iets dergelijks. De game kent een Standard, Deluxe en Premium-versie. De Deluxe-versie heeft de season pass inbegrepen en de Premium-versie gooit daar nog eens 20 kostuums en 7 HUD-banners bij. Ik was in mijn review behoorlijk te spreken over MY HERO ACADEMIA: All's Justice. Laten we hopen dat de Switch 2-versie de game eer aan doet.
MY HERO ACADEMIA: All's Justice verschijnt op 4 september voor Nintendo Switch 2.
Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.
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