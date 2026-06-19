MY HERO ACADEMIA: All's Justice slingert naar Nintendo Switch 2

Met de aankondiging van MY HERO ACADEMIA: All’s Justice was het menig gamer al opgevallen dat er geen versie voor een Nintendo-console werd vermeld. Bijzonder, want de twee voorgangers zijn immers My Hero One’s Justice 2. Het wachten wordt nu beloond, want MY HERO ACADEMIA: All's Justice komt naar Nintendo Switch 2.

Kortom: Switch 2-spelers kunnen spoedig een solide anime-fighter verwachten. Voor het wachten wordt je helaas niet beloond met een 'complete edition' of iets dergelijks. De game kent een Standard, Deluxe en Premium-versie. De Deluxe-versie heeft de season pass inbegrepen en de Premium-versie gooit daar nog eens 20 kostuums en 7 HUD-banners bij. Ik was in mijn review behoorlijk te spreken over MY HERO ACADEMIA: All's Justice. Laten we hopen dat de Switch 2-versie de game eer aan doet.

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MY HERO ACADEMIA: All's Justice verschijnt op 4 september voor Nintendo Switch 2.