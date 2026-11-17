Nachtmerrie-RPG Mondrayn is niet voor de tere ziel
Op zoek naar je volgende horror-ervaring? Mondrayn biedt (J)RPG-gameplay gemixt met absolute nachtmerries en angstaanjagende monsters.
Mondrayn is een surrealistische 2D-JRPG met vergaande horror-elementen in een duistere, wrede wereld waar het uitzicht op een beter bestaan bijna volledig is vervlogen. Gelukkig zijn er nog een aantal andere 'verloren zielen' die je kan helpen om de baken van hoop 'Anthrum' te bereiken, al moet je middels turn-based 'tactical view' combat eerst door een hoop gemuteerde monsters zien te knokken. Dit doe je aan de hand van mêlee-combat, maar het kan ook verder uit de hand lopen door middel van schietpartijen en rituelen. Eén ding is zeker: de ziekte die de wereld van Mondrayn plaagt heeft ook invloed op jezelf. Alsof het aan de binnenkant van je hoofd loopt te knagen. Wat dit precies betekent, dat kan ik je niet vertellen. Check hieronder de trailer, mits je horror goed kan verdragen:
Mondrayn is in ontwikkeling voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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