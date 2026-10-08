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The Triple-i Initiative 2026

Narratieve point-and-click-game False Echo krijgt direct demo

Door Claudia Tjia
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False Echo is vandaag onthuld tijdens de Triple-i Initiative en de eerste demo is direct beschikbaar. In deze game beman je een onderzeeër tijdens de Tweede Wereldoorlog en bepaal je zelf welke onderschepte berichten de legerleiding bereiken.

Het is maart 1942 en je bevindt je aan boord van Submarine 227 in de Atlantische Oceaan. Als speler bedien je de Obscura-machine, waarmee je communicatie van de vijand onderschept en decodeert. Ieder bericht krijgt daarna het label TRUE ECHO of FALSE ECHO. Welke informatie uiteindelijk naar High Command gaat, ligt volledig in jouw handen. Dat klinkt simpel genoeg, maar de regels veranderen iedere dag. De Oppressian Empire bepaalt steeds opnieuw wat als waar wordt gezien. Orders kunnen elkaar tegenspreken en je moet dus zelf bepalen welke instructies je volgt. Een verkeerde keuze kan bovendien gevolgen hebben voor de bemanning. Wie te veel aandacht trekt, brengt zichzelf en de rest van de crew in gevaar.

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De demo van False Echo is nu beschikbaar en geeft alvast een eerste indruk van de game. De volledige versie staat gepland voor lente 2027.

Bron: The Triple-i Initiative
Claudia Tjia
Claudia Tjia Eindredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 225 reviews 3458 artikelen geplaatst

Een multimedia-rockstar van ongekend niveau. Claudia, oftewel Cloud, heeft één missie; je continu voorzien van het meest verse en sappige nieuws. Reviews, artikelen, visuele uitspattingen, ze draait er haar hand niet voor om. Is ze geen berichten aan het tikken, dan is ze op zoek naar de pareltjes onder de indiegames, verliest ze zichzelf in grootse JRPG's of verdedigt ze haar Jeugdjournaal Pokémon-expert titel met hand en tand.

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Packshot False Echo
False Echo

Ontwikkelaar

Retromagine

Uitgever

Retromagine

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Ericattack
Ericattack
lvl11 Commander
2 uur geleden

In het begin dacht ik dit is toch geen Kuifje? Twee druppels water

0
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