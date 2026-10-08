Narratieve point-and-click-game False Echo krijgt direct demo

False Echo is vandaag onthuld tijdens de Triple-i Initiative en de eerste demo is direct beschikbaar. In deze game beman je een onderzeeër tijdens de Tweede Wereldoorlog en bepaal je zelf welke onderschepte berichten de legerleiding bereiken.

Het is maart 1942 en je bevindt je aan boord van Submarine 227 in de Atlantische Oceaan. Als speler bedien je de Obscura-machine, waarmee je communicatie van de vijand onderschept en decodeert. Ieder bericht krijgt daarna het label TRUE ECHO of FALSE ECHO. Welke informatie uiteindelijk naar High Command gaat, ligt volledig in jouw handen. Dat klinkt simpel genoeg, maar de regels veranderen iedere dag. De Oppressian Empire bepaalt steeds opnieuw wat als waar wordt gezien. Orders kunnen elkaar tegenspreken en je moet dus zelf bepalen welke instructies je volgt. Een verkeerde keuze kan bovendien gevolgen hebben voor de bemanning. Wie te veel aandacht trekt, brengt zichzelf en de rest van de crew in gevaar.

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De demo van False Echo is nu beschikbaar en geeft alvast een eerste indruk van de game. De volledige versie staat gepland voor lente 2027.