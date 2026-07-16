Nieuwe details over gecancelde Whore of the Orient onthuld

Whore of the Orient zou de spirituele opvolger van L.A. Noire worden. De game was in ontwikkeling bij Kennedy Miller-Mitchell, het productiebedrijf achter de Mad Max-films, en er werd door verschillende voormalige medewerkers van Team Bondi gemaakt, waaronder L.A. Noire-schrijver en -regisseur Brendan McNamara. Helaas werd de game al in het vroege stadium van ontwikkeling gecanceld. Nu zijn er nieuwe details boven water gekomen over het project.

De geplande release van Whore of the Orient was 2015; in 2016 werd echter bevestigd dat de game was gecanceld. Daniel McMahon, een schrijver die aan het project meewerkte, vertelde ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van L.A. Noire wat meer over de geplande game.

Net als L.A. Noire zou Whore of the Orient een historisch misdaadverhaal vertellen. Spelers kruipen in de huid van een Britse detective in Shanghai en moeten moorden zien te voorkomen in plaats van op te lossen. De taalbarrière zou dit alleen maar moeilijker maken, waardoor de ontwikkelaars werkten aan een XP-systeem dat je taalvaardigheid zou verbeteren naarmate je verder kwam in de game.

In L.A. Noire kon je als speler verdachten ondervragen en analyseren of je gesprekspartner loog of de waarheid achterhield. Daarbij was er altijd één goed antwoord. In Whore of the Orient zou die aanpak een stuk dynamischer zijn. Je kon ervoor kiezen om de waarheid met intimidatie boven tafel te krijgen of juist een vriendelijke aanpak te hanteren om achter de feiten te komen. Pakte je per verdachte de juiste aanpak, dan ontrafelde je de hele waarheid. Deed je het iets minder goed, dan kwam je bijvoorbeeld achter namen of adressen die je vervolgens verder konden helpen.

Uiteindelijk werd de game geannuleerd door financieringsproblemen en doordat er geen uitgever kon worden gevonden. Volgens McMahon was de game pas voor 15% voltooid toen de stekker eruit werd getrokken. Of al die ideeën uiteindelijk ook daadwerkelijk in de game terecht zouden zijn gekomen, is daardoor onduidelijk. Toch leek Whore of the Orient een veelbelovend concept binnen het misdaadgenre.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Na al deze details is het toch extra jammer dat de game het daglicht nooit heeft kunnen zien.