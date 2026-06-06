Nieuwe trailer No Straight Roads 2 gedeeld, nog geen releasedatum

Southeast Asian Showcase biedt een podium voor ontwikkelaars uit Zuidoost-Azië, zoals bijvoorbeeld de studio Metronomik uit Maleisië. We kennen de studio natuurlijk van No Straight Roads en tijdens de Southeast Asian Showcase lieten zij een nieuwe trailer voor No Straight Roads 2 zien.

Vanessa Lyte krijgt alle schijnwerpers op zich gericht in deze nieuwe trailer voor No Straight Roads 2. In de trailer zien we hoe ze haar show Vanessa's Hi-Lytes (get it?) aan de man probeert te brengen. In haar show toont zij de chaos binnen Grand Qwasa. Daarnaast zien we in de trailer de terugkeer van niemand minder dan DJ Subatomic Supernova en Tatiana, maar worden dus ook rivalen als Vanessa Lyte en Rama Irama onthuld. Hoewel de datum van release niet lang meer op zich zou moeten laten wachten, laat de trailer dan weer niet zien wanneer de game komt te verschijnen.

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No Straight Roads 2 heeft met deze nieuwe trailer nog altijd geen releasedatum gekregen, maar staat tegelijkertijd nog wel altijd gepland om uit te komen in 2026.