Ontmoet de stemmen van Woodo in releasedatum-trailer

De knusse indiegame Woodo heeft een releasedatum te pakken. Bekijk hier de nieuwe trailer en ontmoet de vele stemmen die deze titel rijk is.

Daedalic Entertainment en Tiny Monks Tales slaan de handen ineen om Woodo vorm te geven. De game moet aanvoelen als een 'driedimensionaal kleurboek' die spelers terugbrengt naar hun kindertijd, waarin de wereld nog zo onbekend was en rijp voor de verkenning. Deze nieuwsgierigheid wordt begeleid door een rustgevend verhaal, maar er wordt wel de nodige moeite geïnvesteerd om spelers aan het narratief te binden. Zo zien we diverse acteurs voorbijkomen die de personages in Woodo van stemmen voorzien. Duits, Engels, Japans, Chinees, Spaans en andere talen worden ondersteund. Zoals (helaas) gebruikelijk is er geen Nederlands stemwerk aanwezig.

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Woodo is beschikbaar vanaf 16 september voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.