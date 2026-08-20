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Ontmoet de stemmen van Woodo in releasedatum-trailer

Door Bram Noteboom
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De knusse indiegame Woodo heeft een releasedatum te pakken. Bekijk hier de nieuwe trailer en ontmoet de vele stemmen die deze titel rijk is.

Daedalic Entertainment en Tiny Monks Tales slaan de handen ineen om Woodo vorm te geven. De game moet aanvoelen als een 'driedimensionaal kleurboek' die spelers terugbrengt naar hun kindertijd, waarin de wereld nog zo onbekend was en rijp voor de verkenning. Deze nieuwsgierigheid wordt begeleid door een rustgevend verhaal, maar er wordt wel de nodige moeite geïnvesteerd om spelers aan het narratief te binden. Zo zien we diverse acteurs voorbijkomen die de personages in Woodo van stemmen voorzien. Duits, Engels, Japans, Chinees, Spaans en andere talen worden ondersteund. Zoals (helaas) gebruikelijk is er geen Nederlands stemwerk aanwezig.

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Woodo is beschikbaar vanaf 16 september voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch-consoles.

Bron: Daedalic Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5338 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Woodo
Woodo

Ontwikkelaar

Tiny Monks Tales

Uitgever

Daedalic Entertainment

Release

16 september 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Benjaminben
Benjaminben
lvl12 Clout Farmer
8 uur geleden

Toch wel jammer dat wij Nederlanders te goed uit de voeten kunnen met andere talen en daardoor niet vaak vertaalde games krijgen.

Mijn vriendin is geen gamer, maar kan bepaalde spellen best wel waarderen. Zoals Spiritfarer zou ik bijvoorbeeld graag co-op met haar spelen, maar die game is alleen leuk/impactfull als je het verhaal snapt. Haar Engels is echter niet van een dusdanig niveau dat ze ermee uit de voeten kan. Dus dat zo'n game naar 100 en 1 taal vertaald is maar niet naar het Nederlands is soms wel eens jammer.

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